La Juve sacrifica Bremer e manda l’Inter ko: sostituto nerazzurro

In caso di cessione di Gleison Bremer la Juve avrebbe già individuato il sostituto del brasiliano: Inter beffata.

La Juve ha messo a segno il primo acquisto della nuova stagione. Timothy Weah è stato finalmente ufficializzato dai bianconeri: il 23enne statunitense – che può giocare sia come laterale basso che come esterno offensivo – è stato prelevato dal Lille a fronte di una spesa di 12 milioni di euro. I fan della Juve si aspettano ora altri colpi da parte della Signora.

Tuttavia, i bianconeri sanno bene che prima ancora di procedere concretamente con il mercato in entrata sarà necessario liberarsi di alcuni giocatori dagli ingaggi pesanti che non rientrano più nei piani.

Nelle settimane scorse è stata la volta di Angel Di Maria e Leandro Paredes, che hanno salutato Torino dopo una sola stagione. In questi giorni tocca invece a Juan Cuadrado svuotare l’armadietto della Continassa dopo otto stagioni in bianconero: il contratto del colombiano è scaduto e le parti non sono arrivate ad un’intesa per il rinnovo (come invece accaduto con Rabiot).

Ma non è tutto, perché gli ultimi rumors rivelano che la Juve potrebbe anche decidere di privarsi di (almeno) un pezzo pregiato. Di recente si è parlato molto di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, i due giocatori che hanno più mercato. Entrambi non sembrano andare molto d’accordo con Allegri e la loro cessione è tutt’altro che impossibile.

La cessione di Bremer è possibile: la Juve vira sul sostituto

Tuttavia, le ultime indiscrezioni rivelano che i bianconeri starebbero ragionando anche su un’altra possibile partenza. Il Tottenham, infatti, ha fatto chiaramente capire di essere molto interessato a Gleison Bremer. Come ricordano bene i fan juventini, il difensore brasiliano è arrivato alla corte di Allegri la scorsa estate, con la Juve che è riuscita a prevalere nel duello di mercato con l’Inter.

Madama ha versato la bellezza di 48 milioni di euro nelle casse del Torino per assicurarsi le prestazioni di Bremer. Ecco perché la Juve non è disposta a sedersi al tavolo per offerte inferiori ai 60 milioni.

Una cifra che però gli Spurs sarebbero disposti a sborsare senza troppi problemi. Il Tottenham ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione deludente, caratterizzata anche dalla rescissione consensuale con Antonio Conte. L’arrivo di Postecoglou ha dato inizio a un nuovo ciclo per i londinesi, che potrebbe partire proprio con il colpo Bremer.

La Juve si sta preparando a questo scenario e avrebbe già individuato il possibile sostituto del brasiliano. I bianconeri, infatti, hanno messo gli occhi su Giorgio Scalvini, talentuoso difensore dell’Atalanta: il 19enne ha totalizzato 34 presenze nella scorsa stagione con gli orobici tra campionato e Coppa Italia mettendo a segno due reti. Scalvini è molto seguito anche dall’Inter, ma la Juve potrebbe avvalersi dei soldi del Tottenham per Bremer per andare all’assalto del giovane atalantino (la sua valutazione è all’incirca sui 35-40 milioni) e battere i nerazzurri sul tempo.