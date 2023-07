Pomeriggi particolarmente movimenti quelli registrati negli ultimi giorni dalle parti di Viale Liberazione. Sì, perché oltre alla cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr, l’Inter avrebbe lavorato sotto traccia anche per un’altra operazione in uscita sempre con il club saudita.

Una notizia completamente inaspettata questa ma che, stando alle ultime notizie, avrebbe contribuito e non poco alla definizione dell’operazione legata allo sbarco di Brozovic in Arabia che, fino a qualche giorno fa, nonostante tutti gli accordi, rischiava clamorosamente di saltare.

Pur di evitare un epilogo del genere, l’Inter si è messo al tavolo con l’Al-Nassr per parlare e discutere di questa seconda operazione che, a quanto pare, sarebbe anche in dirittura di arrivo.

Calciomercato Inter, non solo Brozovic: altra cessione all’Al-Nassr

L’Inter in questi giorni si è dimostrata essere una delle società di Serie A più attive in questo calciomercato, sia sul fronte delle entrate che -soprattutto- su quello delle uscite. Oltre al solo Marcus Thuram, infatti, Marotta sarebbe stato beccato a lavorare anche per altri rinforzi interessanti che potrebbero essere però finanziati solo ed unicamente con qualche altra uscita.

La prima di queste, registrata ed anche ufficializzata, è stata quella di Marcelo Brozovic, che nonostante un tira e molla che sembrava non conoscere fine, è sbarcato in Arabia Saudita, firmando con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. L’uscita del croato potrebbe finanziare l’operazione Frattesi ma, come detto, a fronte anche investimenti per gli altri reparti, l’Inter avrebbe bisogno di incassare ancora da altre cessioni, una delle quali sembrerebbe essere addirittura imminente.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo un nuovo accordo fra l’Inter e l’Al-Nassr. Come per Marcelo Brozovic, anche Alex Cordaz potrebbe lasciare il club nerazzurro nei prossimi giorni per raggiungere l’amato amico in Arabia Saudita.

Inter, anche Cordaz all’Al-Nassr: le cifre dell’operazione

L’Al-Nassr sta letteralmente facendo spesa dall’Inter. Dopo Marcelo Brozovic, infatti, il club saudita è pronto a chiudere anche per l’arrivo in Saudi League di Alex Cordaz.

Addirittura, stando alle ultime notizie, l’approdo dell’estremo difensore italiano in Arabia Saudita sarebbe strettamente legato alla cessione di Brozovic. Nell’operazione per il croato, infatti, viste le ultime complicazioni, l’Al Nassr avrebbe deciso di inserire proprio il nome di Cordaz per convincere l’Inter, e lo stesso centrocampista, ad accettare le ultime, rivisitate, cifre dell’affare.

Questo -imminente- trasferimento rappresenta essere per Cordaz un importante upgrade in carriera soprattutto da un punto di vista economico, visto che la proposta di stipendio dell’Al-Nassr si aggira attorno al milione di euro, cifra decisamente superiore rispetto ai 150mila netti percepiti all’Inter.

Inter, Cordaz raggiugnerà Brozovic all’Al-Nassr: ecco cosa farà

Nei prossimi giorni Alex Cordaz lascerà l’Inter per raggiungere Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. L’ex portiere del Crotone, però, in Arabia Saudita ricoprirà un ruolo particolare nel club saudita, visto che sarà l’allenatore dei portieri delle giovanili della società di Riyad.