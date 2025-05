Calciomercato Milan, in cabina di regia spunta Nicolussi-Caviglia

Quasi a sorpresa è emerso un nome nuovo per il centrocampo del Milan: Hans Nicolussi Caviglia. Ex Juventus ora al Venezia sta facendo bene.

La stagione sta finendo, ma a Milano l’aria è già da calciomercato. E non si parla solo dei soliti grandi nomi o delle stelle in cerca di rilancio: il Milan guarda anche alle occasioni intelligenti, a quei profili che possono crescere, sorprendere e magari rivelarsi decisivi nel lungo periodo.

Non il classico colpo da prima pagina, ma un’idea concreta. Classe 2000, scuola Juventus, il centrocampista originario della Valle d’Aosta ha fatto parlare di sé nelle ultime stagioni, prima al Sudtirol e poi con alcune apparizioni in bianconero che hanno lasciato intravedere personalità, visione di gioco e una buona tecnica di base poi l’esplosione al Venezia. Nonostante una carriera finora condizionata da infortuni e da qualche annata sfortunata, il suo talento non è mai stato messo in discussione da chi lo ha seguito da vicino.

Ed è proprio qui che il discorso si fa interessante. Il Milan è alla ricerca di un profilo giovane, italiano, e soprattutto che possa inserirsi in un contesto dove si lavora su idee e crescita, più che su nomi altisonanti. L’obiettivo? Trovare un’alternativa in mezzo al campo,. In quest’ottica, Nicolussi-Caviglia rappresenta una scommessa ragionata, una carta da giocarsi in prospettiva ma anche con qualche chance nell’immediato.

Milan colpo Nicolussi Caviglia

Il Venezia, dal canto suo, non pare considerare Nicolussi Caviglia incedibile. Secondo quanto riportato da SportMediaset, i lagunari potrebbero aprire a una cessione a titolo definitivo, sebbene siano attenti a non svendere il cartellino. Il Milan, che ha già avuto contatti con l’entourage del giocatore, starebbe valutando il profilo insieme agli altri obiettivi di mercato, consapevole che il tempo delle decisioni più pesanti arriverà solo dopo la fine della stagione.

Nel frattempo, il nome di Nicolussi-Caviglia si fa spazio tra le voci di corridoio, tra una trattativa e l’altra. Non è il centrocampista che fa sognare i tifosi, ma può essere quel tassello in grado di sorprendere. Pensiamo al caso di Adli, dato per partente un anno fa e oggi protagonista inatteso. Il Milan ci ha abituati a mosse così: silenziose, calibrate, spesso sottovalutate all’inizio.

Naturalmente, tutto dipenderà anche dal progetto tecnico del prossimo allenatore. Con Pioli in bilico, e il rebus panchina ancora da sciogliere, è difficile dare per certa qualsiasi operazione. Ma una cosa è chiara: Nicolussi-Caviglia è un nome che il Milan ha cerchiato in rosso. E se davvero dovesse arrivare a Milanello, avrebbe tutto da guadagnare. Non solo un’opportunità per lui, ma anche una sfida intrigante per il club: dare fiducia a un talento che finora ha vissuto più promesse che conferme.