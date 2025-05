Inter-Barcellona, riecco Balde e Lewandowski: Kounde ko

I blaugrana, alle prese con una fase delicata del calendario, recuperano due pedine chiave: Alejandro Balde e Robert Lewandowski. Ma non tutto fila liscio: Jules Koundé si ferma, ed è un’assenza che pesa.

Il conto alla rovescia per Inter-Barcellona è cominciato e, come spesso accade nei momenti caldi della stagione, i riflettori non sono puntati solo sul campo, ma anche sull’infermeria.

Chi conosce il Barça sa quanto la fascia sinistra sia cambiata da quando Balde ha preso confidenza con il grande palcoscenico. Il giovane terzino ha ripreso a correre sul campo d’allenamento, e le sensazioni sono buone. Non è ancora ufficiale il suo rientro contro l’Inter, ma la strada è quella giusta. Un rientro che farebbe comodo a Xavi, soprattutto per l’energia e la profondità che Balde garantisce — qualità difficili da sostituire in partite ad alta intensità come questa.

Poi c’è Lewandowski, e qui il discorso cambia tono. Il polacco, si sa, ha il fuoco dentro. Uscito malconcio nell’ultima sfida, ha fatto subito capire che non ha nessuna intenzione di mancare l’appuntamento europeo. La sua presenza non è solo una questione tattica o tecnica: per il Barcellona è un faro, una guida mentale. Nelle ultime ore, lo staff medico ha lavorato a stretto contatto con lui e l’attaccante ha spinto per esserci, con tutte le sue forze. E quando Lewa dice “ci sono”, di solito è bene credergli.

Kounde ko, non recupera per Inter-Barcellona

Tutto bene, allora? Non proprio. Perché la lista degli indisponibili si allunga, e tra i nomi c’è quello di Koundé. Un infortunio muscolare lo mette fuori dai giochi proprio quando serviva stabilità difensiva. Xavi perde così uno dei suoi difensori più affidabili, abile sia da centrale che da terzino destro. E con l’attacco dell’Inter che viaggia su ritmi alti e movimenti profondi, la sua assenza è più che un dettaglio.

Questo tipo di partita, soprattutto in Champions League, si gioca anche sulle rotazioni e sulla gestione degli uomini chiave. L’Inter, forte della sua solidità e consapevole del valore di ogni piccolo vantaggio, studierà con attenzione le crepe lasciate dall’assenza di Koundé. Dall’altra parte, il Barça spera che il ritorno di Balde possa riequilibrare l’assetto difensivo, e che Lewandowski possa dare il suo classico contributo in zona gol.

Il quadro, insomma, si complica e si arricchisce allo stesso tempo. Ogni recupero e ogni forfait possono cambiare l’equilibrio di una sfida che si preannuncia tirata. Ma al di là degli aspetti tecnici, è interessante vedere come reagiscono i singoli: Balde che stringe i denti per rientrare, Lewandowski che vuole esserci a tutti i costi, e Koundé costretto a guardare da fuori.