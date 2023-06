Intreccio con l’Inter: la Juventus cede Perin

Il futuro di Mattia Perin alla Juventus non sembra essere così scontato: il portiere italiano potrebbe cambiare aria.

La Juventus sta sondando il mercato per individuare i profili giusti da regalare a Massimiliano Allegri, in modo tale da permettere al tecnico di lavorare su una rosa quasi completa (e competitiva) già durante il ritiro estivo. Tuttavia, prima ancora di pensare al mercato in entrata, la Juve ha bisogno di liberarsi di alcuni ingaggi troppo pesanti.

Di Maria e Paredes sono già andati via e l’impressione è che anche Cuadrado, in scadenza di contratto, lascerà la Continassa. Stesso probabile destino per Alex Sandro, su cui sembra ci siano delle offerte dall’Arabia Saudita.

L’alternativa è la rescissione consensuale con il terzino brasiliano, una soluzione su cui la Juve ragiona anche per liberarsi del suo connazionale Arthur. Uno dei reparti dove i bianconeri non sembrano dover fare operazioni è la porta, dato che Szczesny e Perin forniscono ampie garanzie. Ma gli ultimi rumors sulla possibile esclusione della Juve dalla Conference League potrebbero modificare questo scenario.

Stando alle indiscrezioni, infatti, sembra che la Signora stia lavorando per arrivare ad un accordo con la UEFA che preveda l’esclusione dalle coppe europee per il prossimo anno. Con o senza intesa, la UEFA dovrebbe comunque escludere i bianconeri dalla Conference League, infliggendo a Madama anche una maxi multa (si parla di 23 milioni di euro).

Senza Conference il portiere saluta: chi arriva al suo posto?

Senza la partecipazione europea la Juve si ritroverebbe impegnata solo su due fronti, ovvero il campionato e la Coppa Italia. Ciò vuol dire che il secondo portiere dei bianconeri, Mattia Perin, avrebbe molto meno spazio per mettere in mostra le sue indubbie qualità.

Ecco perché la Juve potrebbe a questo punto ragionare su una cessione del numero uno italiano, che consentirebbe alla Signora di ottenere anche un po’ di denaro fresco. Stando alle voci, pare che il Fenerbahce abbia fatto sapere alla Juventus di avere un certo interesse per Perin. Per ora tra il club turco e l’entourage del portiere ex Genoa c’è stata solo una chiacchierata, ma non è detto che la trattativa non possa svilupparsi.

Chi potrebbe prendere il posto di Perin in caso di addio alla Juve? I bianconeri potrebbero scegliere di puntare su Emil Audero, anticipando così l’Inter che segue da tempo il portiere della Sampdoria. L’alternativa è Marco Carnesecchi, ma anche in questo caso la Juve dovrebbe fare i conti con una concorrenza molto agguerrita.