Calciomercato, Kjaer lo sponsor: colpo in Bundes del Milan

Il Milan sta lavorando in questo calciomercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, e dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek il prossimo colpo dei rossoneri dovrebbe arrivare dalla Bundesliga.

Il club meneghino starebbe infatti seguendo con attenzione il profilo che in questa stagione fra campionato e Champions League ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club d’Europa. Il Milan, però, sembrerebbe essere fra tutti quello più propenso a chiudere nel futuro prossimo l’affare, complice anche il fatto che il danese Simon Kjaer è come se stesse sponsorizzando il ragazzo, ritenendolo l’ideale per gli schemi e le idee di gioco di mister Pioli.

A fronte di questo, dopo un summit fra Moncada e Furlani, il Milan è pronto ad affondare il colpo decisivo per il ragazzo.

Calciomercato Milan, possibile colpo in Bundesliga: le ultime

Il Milan sta lavorando tanto in questo calciomercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, che l’anno prossimo punta a spodestare il Napoli dal trono di campione d’Italia per conquistare la tanto ambita seconda stella. A differenza delle altre pretendenti al titolo, però, i rossoneri hanno decisamente più lavoro da fare in questa sessione, anche perché sono tanti, se non addirittura tutti -salvo la porta-, i reparti nei quali il duo Moncada-Furlani dovranno operare.

Nonostante l’addio di Maldini e Massara, però, il Milan non ha intenzione di snaturare il proprio modus operandi, ed è per questo che anche con la nuova dirigenza si andrà alla ricerca di nomi giovani ed interessanti che possano permettere alla formazione di Pioli di crescere soprattutto da un punto di vista tecnico. Nel corso di queste settimane si è parlato tanto del talento turco Arda Guler ma, viste le complicanze del caso, l’attenzione del club meneghino si è spostata su un cristallo della Bundesliga, giocatore sponsorizzato da Simon Kjaer perché suo connazionale.

Stando infatti a quanto riportato in giornata da la Bild, il Milan si sarebbe interessato in questo calciomercato al trequartista danese classe 2000 dell’Eintracht Francoforte Jesper Lindostrom. Il talento nordico stuzzica i palati dei top club europei al punto che il club tedesco avrebbe già rifiutato un’importante offerta per il ragazzo.

Il Milan si candida per Lindstrom: l’Eintrach ha già rifiutato un’offerta

Il Milan si è candidato in maniera prepotente per Jesper Lindstrom in questo calciomercato. Stando alla Bild, però, il club rossonero non sarebbe l’unico club importante sul talento danese per il quale l’Eintracht avrebbe già rifiutato un’offerta.

Stando ad alcuni media tedeschi, infatti, le Die Adler avrebbero più nello specifico declinato una proposta da 25 milioni di euro presentatele dal sodalizio RedBull per conto del Lipsia. Le richieste dell’Eintracht, infatti, sembrerebbero essere decisamente superiori rispetto a queste prime cifre che stanno circolando in questi giorni.

Milan, Lindstrom vuole giocare la Champions: le richieste del SGE

Jesper Lindostrom lascerebbe con piacere l’Eintracht per poter tornare a giocare la Champions League. Il Milan rientra fra i club che potrebbero permetterglielo, ma le richieste del SGE fanno un pò gelare il sangue.

Stando infatti a quanto riportato da la Bild, per cedere Lindstrom in questo calciomercato l’Eintracht pretende almeno 40 milioni di euro, se non addirittura di più.