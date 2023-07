È tutto fatto per la cessione del club: firme attese nella notte

La notizia che tutti i tifosi stavano aspettando è finalmente arrivata. Proprio in queste ore è stato infatti raggiunto l’accordo fra le parti per la cessione del club il cui passaggio di proprietà, stando alle ultime notizie, verrà formalizzato nella notte con le firme.

Salvata la categoria non solo sul campo ma anche con l’iscrizione effettuata ed accettata dalla Covisoc, il club è ora pronto a passare di mano ed iniziare a scrivere nuove ed importanti pagine della storia di questa importante società italiana.

Ci sarà da capire, però, se i nuovi proprietari saranno all’altezza della piazza che, comunque, avrebbe accolto con tanto entusiasmo il passaggio di proprietà della propria squadra del cuore dopo gli ultimi, complicati e deludenti, anni.

E’ fatta per la cessione del club: nella notte le firme

Dopo essersela vista brutta negli ultimi mesi fra spareggi play out per mantenere la categoria e problemi con l’iscrizione al prossimo campionato, la storica compagine italiana ha finalmente intravisto la luce infondo ad un tunnel che non sembrava potesse avere una fine.

In queste ore si è infatti una volta e per tutte definito il futuro societario del club che, dopo settimane se non addirittura mesi di incertezza, è venuto a conoscenza di quel che ne sarà di lui. Il proprietario ha infatti ascoltato le richieste della piazza facendo un importante passo indietro mettendosi per la prima volta dopo tanto tempo da parte, decidendo di lasciare il club nelle mani di chi possa offrirgli un miglior futuro. A fronte di questo diversi acquirenti hanno bussato alla porta del presidente per prelevare la società, ma alla fine solo uno fra i tanti è riuscito ad accontentare le richieste dell’oramai ex proprietario che si appresta ad ultimare gli accordi per questo tanto atteso passaggio di consegne.

Come infatti si legge su trivenetogoal.it, Simone Giacomini si è fatto da parte ed ha deciso di vendere una volta e per tutte la Triestina. In queste ore è stato anche reso noto il nome del fondo che merenderà il posto alla guida del club friulano dell’imprenditore italiano.

Triestina ceduta: Giacomini lascia, ecco chi al suo posto

Nonostante nel corso di questi mesi Simone Giacomini abbia a più riprese ribadito al sua volontà di voler continuare alla guida della Triestina, l’ultima offerta arrivatagli aveva i connotati di una di quelle irrinunciabili. Ed alla fine così è stato, visto che l’italiano ha deciso di vendere il club friulano.

A confermare quest’indiscrezione è stato il blog trivenetogoal.it, che fra le altre cose ha anche reso noto il nome del nuovo proprietario della Triestina LBK Capital LLC, fondo legato ad un grosso nome dell’imprenditoria americana.

La Triestina al LBK Capital: accordo totale, nella notte le firme

Proprio in queste ore è stato raggiunto l’accordo totale fra il fondo americano LBK Capital LLC e Simone Giacomini per il passaggio di proprietà della Triestina. Nella notte le parti di incontreranno per mettere nero su bianco quanto pattuito, concludendo così la cessione del club e l’affare.