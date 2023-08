UFFICIALE – Altro colpo del Newcastle dopo Tonali, arriva dal Milan

È stato reso ufficiale questo pomeriggio, altro colpo e in prospettiva questa volta, dal Milan. Il Newcastle ha pubblicato la notizia.

Resa pubblica nel corso di questo pomeriggio, dopo aver già tolto Sandro Tonali ai rossoneri, un altro colpo dei Magpies che hanno così preso uno dei calciatori per il proprio futuro, dopo l’arrivo già di Sandro Tonali, inserito in mezzo al campo per le sfide di Premier League e per la Champions League che sarà del Newcastle.

Pubblicata la foto del calciatore con la firma sul contratto del Newcastle, Sandro Tonali accoglierà il calciatore ex Milan che ha condiviso qualche allenamento a Milanello nel corso dell’ultimo anno in rossonero.

Calciomercato Milan, via Tonali e un altro giocatore: lo prende il Newcastle

Ufficializzato quest’oggi un altro calciatore che diventa ex Milan, con l’acquisto del Newcastle che lo ha accolto, annunciando di aver acquistato appunto un ex rossonero.

Dopo l’arrivo di Sandro Tonali, ripesca ancora in casa Milan, questa volta col giocatore di prospetto che aveva giocato nella formazione Primavera nell’ultima stagione in rossonero.

Secondo quanto riferito oggi, appunto dal Newcastle, è ufficiale l’arrivo del difensore ex Milan, Cathal Heffernan.

Mercato Milan, il comunicato ufficiale del Newcastle su Heffernan

Quanto segue, è quel che comunica il Newcastle in merito all’acquisto dell’ex Milan, Cathal Heffernan. Ecco la nota ufficiale del club che ha decurtato, quest’estate, i rossoneri di Sandro Tonali: “Il Newcastle United può confermare di aver concluso l’affare con il nostro nuovo giovane calciatore, Cathal Heffernan, dopo la sua avventura dalla Serie A con il Milan. È uno dei migliori giovani calciatori della Repubblica d’Irlanda, basti pensare al suo debutto da giovanissimo al Cork City, nell’ottobre del 2021. Sicuri della sua crescita, quelle che seguono, sono le sue parole sul suo arrivo al Newcastle: “Sono fiero e orgoglioso di essere in questo club che ha un valore enorme e voglio ringraziare tutti per l’accoglienza. La gente di Newcastle è incredibile, sono felice di essere qui”.

Newcastle, preso l’ex Milan: chi è Cathal Heffernan

L’ormai ex Milan, il giovane Cathal Heffernan, è un nuovo giocatore del Newcastle. Ha indossato la maglia del Milan giocando diverse partite da protagonista con la formazione Primavera, da difensore centrale e prospetto del club rossonero. Dall’Under 18 del Milan alla seconda formazione del Newcastle, dove adesso cercherà di incidere passando dal torneo per giovani di Viareggio alla Premier League. L’irlandese spera di compiere il grande salto, non compiuto appunto, con i rossoneri.