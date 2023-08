Napoli, problemi per Rudi Garcia: l’annuncio ufficiale

L’ultima settimana di agosto per il Napoli sta diventando estremamente complicata: dopo Gabri Veiga c’è un nuovo problema, l’annuncio.

Gli azzurri tornano in campo al Maradona da Campioni d’Italia in carica ma la situazione è incandescente e a una settimana dalla fine del mercato ci sono ancora molti tasselli da mettere a posto. I tifosi chiedono miglioramenti immediati e dopo l’affare Gabri Veiga che è ormai saltato, c’è da capire se e come sarà rinforzata la rosa di Rudi Garcia.

La squadra non è stata migliorata come si aspettava la tifoseria partenopea, preoccupata dai soli due acquisti che sono stati portati in azzurro in questi due mesi di mercato.

Napoli, non solo Gabri Veiga: ci sono altri problemi

Il Napoli torna in campo davanti al proprio pubblico per l’esordio stagionale contro il Sassuolo. Dopo la vittoria per 1-3 sul campo del Frosinone alla prima giornata, gli azzurri sono chiamati a un’altra prova di forza contro una squadra tutt’altro che semplice da affrontare.

Per Rudi Garcia, però, non mancano problemi prima della sfida di Serie A. Anzitutto si parla di calciomercato, con le enormi difficoltà che sta trovando la squadra Campione d’Italia in carica a rinforzare la rosa. Dopo l’addio di Kim i tifosi pensavano a diversi innesti di qualità che, però, non sono arrivati.

E ora per Garcia ci sono altri problemi che si paventano all’orizzonte che rischiano di creare altro caos nel giro di poche ore.

Napoli Sassuolo, annullata la conferenza di Garcia

La giornata di oggi è stata estremamente complicata per il Napoli che ha dovuto dire addio a Gabri Veiga dopo settimane intense di trattative estenuanti. Dopo un accordo che sembrava ormai raggiunto, il calciatore ha trovato un’altra squadra pronta a investire su di lui: l’Al-Ahli.

Il club saudita ha raggiunto l’accordo con il Celta Vigo e sta trattando i dettagli economici con Pini Zahavi, agente di Gabri Veiga, per il trasferimento in Arabia Saudita. Si sta trattando il suo addio e intanto i tifosi si sono scagliati contro la società. Come se non bastasse, però, c’è un altro comunicato del Napoli che ha fatto imbufalire i tifosi.

La conferenza stampa di Rudi Garcia indetta prima della partita contro il Sassuolo è stata annullata.

Annullata la conferenza di Garcia: il motivo

Il Napoli ha annunciato pochi minuti fa che la conferenza stampa di Rudi Garcia, indetta per domani alle 12.30 è stata “annullata a causa di un problema tecnico”.

Sui social network i tifosi hanno creato il caos: secondo molti supporters partenopei c’è stata una rottura tra De Laurentiis e Garcia che ha portato all’annullamento della conferenza per evitare ulteriori problemi. Solo dopo la partita contro il Sassuolo si saprà qualcosa in più.