Calciomercato Milan: nuova beffa, sta andando in Arabia Saudita

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo il Milan. Beffa in arrivo per i rossoneri, ecco tutti i dettagli riguardo il trasferimento in Arabia Saudita del calciatore.

Arabi protagonisti di questo calciomercato estivo 2023. Ancora una volta le italiane restano a guarda, questa volta il Milan dovrà dire addio al calciatore. C’è l’annuncio riguardo l’interesse da parte dell’Al Hilal che è pronta a strappare il giocatore alla società rossonera che adesso dovrà guardare a nuovi obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Mercato scoppiettate quello dei club dell’Arabia Saudita: Benzema, Kante, Koulibaly, Brozovic, Mendy e Milinkovic sono solo alcuni dei colpi più importanti. La Saudi Pro League si prepara ad accogliere un altro giocatore. L’Europa rischia di salutare un altro talento che è pronto ad accettare la proposta dell‘Al Hilal. Sul piatto tanti soldi tanto da convincere i rossoneri a mollare l’obiettivo di mercato.

Calciomercato Milan: sta andando in Arabia Saudita, sfuma un altro colpo

L’Arabia Saudita sta per accogliere un altro giocatore. Meta assai ambita, di questo calciomercato 2023, la Saudi Pro League è a caccia di campioni per rendere sempre più competitivo e attraente il campionato saudita. Questa volta il Milan dovrà arrendersi e lasciare il giocatore che è pronto per questa nuova avventura.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Mehdi Taremi è nel mirino dell’Al Hilal che gli ha proposto un triennale da 15 milioni a stagione. L’attaccante del Porto è pronto a firmare il contratto della vita e a lasciare in maniera definitiva l’Europa.

Sfuma, dunque, l’ipotesi di vedere in Serie A Taremi che si appresta a lasciare il Porto per andare in Arabia Saudita dove è pronto un ricco triennale. L’Al Hilal sta facendo sul serio, adesso il Milan dovrà puntare su nuovi attaccanti.

Calciomercato Milan: Taremi in Arabia Saudita, Moncada cerca un nuovo attaccante

I rossoneri avevano puntato l’attaccante del Porto che adesso si sta trasferendo in Arabia Saudita. Il bomber classe 1990 ha ricevuto una ricca proposta con gli sceicchi pronti a chiudere l’affare e a portare all’Al Hilal Taremi. Il calciatore era uno dei nomi caldi di questo calciomercato Milan. Adesso Moncada dovrà guardare al altri obiettivi per rinforzare l’attacco, come Scamacca e Morata. Pioli ha già fatto sapere, alla sua dirigenza, di voler aggiungere almeno un altro attaccante all’organico a disposizione. Si cerca un profilo simile a Olivier Giroud che possa sostituire al meglio il francese nei momenti clou della prossima stagione. Una scelta chiara e precisa che aveva spinto il Milan a puntare su Taremi che, invece, adesso sta filtrando con l’Arabia Saudita e l’Al Hilal che gli ha proposto un contratto fino al 2026 a 15 milioni netti a stagione.