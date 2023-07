Calciomercato, Verratti in Serie A: c’è la svolta

Marco Verratti finalmente in Serie A: ecco le ultime notizie di calciomercato riguardo il centrocampista del Psg.

Futuro tutto da scrivere per Marco Verratti che non sembra rientrare nei progetti del club francese. Luis Enrique ha messo alla porta il calciatore, adesso la dirigenza è pronta a trovare una nuova sistemazione al ragazzo che sogna di giocare per la prima volta in carriera in Serie A. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di mercato, quali sono i club che possono prendere il giocatore.

Profilo di grande esperienza e affidabilità, Marco Verratti potrebbe fare bene in qualsiasi squadra di Serie A. Dopo aver lasciato Pescara nel 2012, il giocatore non è mai tornato in Italia. Nonostante i forti interessamenti il Psg non ha mai ceduto alla tentazione di vendere il centrocampista. Adesso le cose sono cambiate e Verratti è pronto per la Serie A. L’affare può concretizzarsi nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato: Verratti via dal Psg, c’è la svolta per il suo ritorno in Italia? Le ultime notizie

I club sono a lavoro per rinforzare le squadre in vista della prossima stagione. La finestra estiva di mercato s’è aperto lo scorso primo luglio. Dirigenti e addetti ai lavori stanno portando avanti diverse trattative di mercato, tra queste spicca anche quella relativa all’approdo in Serie A di Marco Verratti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore è un obiettivo concreto di due società italiane. Su Verratti ci sono Juventus e Roma: il Psg sta valutando la situazione anche perché ha ricevuto delle proposte dalla Spagna per il centrocampista.

Calciomercato: su Verratti Juventus, Roma e Atletico Madrid

Sono già iniziate le trattative per quanto riguarda l’addio da Parigi di Marco Verratti. Il calciatore sta valutando diverse proposte. In Italia ci sono Juventus e Roma, pronte ad approfittare dell’occasione e strappare il calciatore al Psg. In Spagna, invece, c’è l’Atletico Madrid che ha messo gli occhi su Verratti. Una mossa, questa, che potrebbe stravolgere il centrocampo del club con Simeone pronto a sacrificare anche De Paul pur di arrivare all’italiano.

Calciomercato: quale futuro per Marco Verratti

Marco Verratti è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain. Il centrocampista può essere il prossimo rinforzo dell’Atletico Madrid che prima di prendere l’italiano dovrà liberarsi di Rodrigo De Paul. Nell’idea di Simeone, Verratti è l’uomo giusto per raccogliere l’eredita dell’argentino ex Udinese. Il centrocampista scuola Pescara ha tutte le carte in regola per sostituire De Paul e migliorare la mediana dell’Atletico Madrid che è alla ricerca di un regista puro per dare geometrie al centrocampo spagnolo.