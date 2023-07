Calciomercato Serie A, colpo Sadio Mané: affare da 20MLN

Ad appena un anno dal suo arrivo a Monaco di Baviera, Sadio Mané potrebbe nuovamente smuovere il calciomercato europei, dato che il Bayern lo ha messo ufficialmente in vendita.

Il futuro della stella senegalese è dunque sempre più incerto, visto e considerato il fatto che Thomas Tuchel non avrebbe la minima intenzione di puntare su di lui, come dimostrano anche gli ultimi movimenti registrati dal quartier generale del club bavarese.

Stando a questi, infatti, il Bayern Monaco sembrerebbe essere disposto a sacrificare Sadio Mané in questo calciomercato per mettersi da parte un importante gruzzoletto da reinvestire poi su una prima punta importante. Il dado è tratto, il senegalese può lasciare a Germania, ed a questo punto l’ipotesi Serie A, così come tante altre, non è poi così tanto da scartare.

Calciomercato Serie A, futuro Mané: la scelta del Bayern

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sadio Mané, che a quanto pare non sarebbe poi così tanto scontato rispetto a quanto effettivamente ci aspetteremmo. Il trasferimento in Germania del senegalese è stata forse una mossa sbagliata per la sua carriera, visto che in maglia Bayern Monaco l’ex Liverpool non è mai riuscito ad esprimere al meglio tutte le sue qualità, complice anche un rapporto poco affine prima con Nagelsmann e poi con Tuchel.

E ora, che si fa? L’impressione è che Sadio Manè non possa continuare a stare al Bayern Monaco, come d’altronde è stato lasciato intendere anche nel corso delle scorse settimane dal suo agente, che in qualche uscita pubblica ha svelato come il giocatore stia valutando alcune ipotesi per il suo futuro. Il club bavarese, dal canto suo, non si opporrebbe più di tanto ad una partenza di Mané che, secondo alle ultime notizie, in realtà, sarebbe anche stato messo in vendita in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto confermato da Sky Sport Deutschland, il Bayern Monaco è disposto a lasciar partire il senegalese quest’estate anche a prezzo di saldo. Questo rende Mané una vera e propria opportunità, che alcuni club, come quelli di Serie A, non avrebbero alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire in questo calciomercato.

Serie A, occasione Mané: ecco quanto vuole il Bayern

Sadio Mané è diventata una vera e propria opportunità in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport DE, il Bayern Monaco avrebbe messo in vendita la stella senegalese a soli 20 milioni di euro.

Nel corso degli scorsi mesi il nome di Sadio Mané è stato accostato anche alla Serie A, e più precisamente alla Juventus, che a questo punto potrebbe decidere di virare clamorosamente sull’ex Liverpool qualora si riuscisse a monetizzare da qualche cessione in questo calciomercato.

Juventus-Mané, sogno o realtà? Il problema è l’ingaggio

Il costo del cartellino di Mané fissato dal Bayern Monaco è irrisorio rispetto al reale valore del giocatore, ed è per questo motivo che la Juventus potrebbe farci un pensierino in questo calciomercato. Qualora la Vecchia Signora si mobilitasse per il senegalese, però, avrebbe da che risolvere una questione abbastanza importante, ovvero lo stipendio che percepisce l’esterno di Tuchel.

Stando agli ultimi dati, infatti, Mané guadagna 20 milioni di euro netti a stagione, cifre che la Juventus non sarebbe mai e poi in grado di garantirgli. Solo nel momento in cui il senegalese decidesse di dimezzarsi lo stipendio qualcosa di concreto potrebbe andare in scena, ma fino ad all’ora l’approdo dell’ex Liverpool in Serie A è puro fantamercato.