Milan: nuovo acquisto pazzesco, domani le visite mediche – SKY

Arriva l’annuncio di calciomercato Sky dell’ultim’ora che riguarda il trasferimento del nuovo acquisto per il Milan che ha chiuso un colpo incredibile.

Aggiornamenti su quelli che sono i movimenti in casa Milan, perché il club rossonero è pronto a definire l’affare nel giro delle prossime ore. Arriva un annuncio veramente importante per quello che sarà il nuovo arrivo.

Dopo l’addio di vari personaggi noti nel Milan tra rosa e dirigenza ora la società si sta mettendo all’opera e sta mettendo su una squadra sempre più competitiva per provare a raggiungere il massimo dei vari obiettivi.

Calciomercato Milan: pronto il nuovo acquisto in attacco

Uno dei giovani promettenti più in rampa di lancio dell’attuale calcio moderno è pronto ad approdare in Serie A. Perché il Milan sta definendo l’acquisto proprio in queste ore dell’attaccante che andrà a rinforzare la rosa ancora di più. Un super colpo davvero importante in zona offensiva per quella che sarà la scelta di Stefano Pioli nell’andare a puntare sul giocatore. Il calciatore quest’anno anche ha dimostrato di avere ottimi numeri nelle mani e per questo ora è pronto alla Serie A.

Un colpo di mercato davvero importante per il Milan che è pronto ad ottenere un nuovo gioiello da aggiungere in rosa perché sta definendo l’accordo. Ha già il sì del giocatore e anche quello del club per cui andrà a prelevarlo. Nelle prossime ore sarà atteso anche già in Italia. Un nuovo acquisto lampo della società del Milan che ora non vede l’ora di vedere il proprio talento a disposizione, i tifosi lo aspettano con grande ansia.

Il calciatore arriverà già nelle prossime ore per unirsi il prima possibile alla squadra e conoscere i suoi nuovi compagni. Pioli avrà subito il giocatore con lui in vista del prossimo anno e va ad aggiungere qualità, velocità, imprevedibilità e gol al suo reparto.

Milan: Okafor acquistato, è fatta

Il Milan ha chiuso l’acquisto di Okafor dal Salisburgo. L’attaccante svizzero che è in scadenza nel 2024 arriverà presto a vestire la maglia rossonera, accordo totale per 15 milioni di euro che andranno alla società austriaca.

Un colpo importante che andrà ad aggiungersi al parco attaccanti. Questa stagione Okafor ha chiuso con 10 gol e 5 assist e ora non vede l’ora di giocare per il Milan per fare il definitivo salto di qualità. L’attaccante di 23 anni è pronto a questo nuovo step e a dimostrare tutte le sue qualità viste anche in Champions League.

Visite mediche Okafor

Visite mediche per Okafor atteso a Milano già nella giornata di sabato. A dare la notizia sono i colleghi di Sky Sport che parlano di accordo totale tra le parti. Il giocatore firmerà nelle prossime ore e sarà annunciato ufficialmente.