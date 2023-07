Chiesa e non solo: 70 milioni, vanno in Premier

La Juve punta a vendere due giocatori in questa sessione estiva per intascare circa 70 milioni di euro: ecco chi sono.

Cristiano Giuntoli è stato molto chiaro nella sua prima conferenza stampa da nuovo Football Director della Juventus. L’ex Napoli e Capri ha spiegato che il mercato in entrata della Signora è al momento concluso e che ora bisogna pensare solo a sfoltire la rosa, trovando nuovi club ai vari esuberi.

Tra i giocatori messi fuori rosa dalla società bianconera ci sono Zakaria e Arthur, rientrati dai prestiti a Chelsea e Liverpool, assieme a Leonardo Bonucci, che non rientra più nei piani della Juve.

Per quanto riguarda invece Weston McKennie, tornato alla Continassa dopo la deludente esperienza al Leeds (culminata con la retrocessione in Championship dei ‘Whites’), Giuntoli ha sottolineato che non è sul mercato, anche se il centrocampista americano potrebbe essere comunque inserito in qualche trattativa.

Infine, il nuovo Football Director della Juve ha chiarito che la società punta molto su giocatori come Chiesa e Vlahovic, ma al tempo stesso ha affermato che di fronte a offerte irrinunciabili si siederebbe al tavolo per valutarle. “Non è un segreto che dobbiamo mettere un po’ a posto i conti“, ha poi aggiunto Giuntoli.

Doppia cessione per la Juve: entrano 70 milioni

Chiesa e Vlahovic sono proprio i giocatori bianconeri maggiormente richiesti sul mercato, specialmente da parte dei big club esteri. Proprio in queste ultime ore sembra si sia rifatto sotto un club di Premier League per Chiesa, proponendo alla Juve un’offerta davvero molto interessante. Stiamo parlando del Newcastle, che ha già fatto spesa in Serie A assicurandosi la firma di Sandro Tonali dopo aver versato nelle casse del Milan una cifra intorno agli 80 milioni di euro.

I Magpies ora vogliono puntare anche su Federico Chiesa, in modo tale da consegnare a coach Eddie Howe una formazione molto competitiva per la prossima stagione. Tuttavia, tra la richiesta della Juve e l’offerta del Newcastle sembra esserci ancora distanza. Il club inglese vorrebbe offrire 50 milioni per Chiesa, mentre i bianconeri ne vorrebbero almeno 60. L’impressione degli esperti di calciomercato è che si possa comunque arrivare a un accordo.

Oltre a Chiesa, anche un altro giocatore della Juve potrebbe presto finire in Premier League. Si tratta di Denis Zakaria, molto richiesto dal West Ham: il centrocampista svizzero non rientra nei piani di Allegri e può finire agli Hammers per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Con la cessione di Chiesa e Zakaria la Juve punta a intascare almeno 70 milioni di euro.