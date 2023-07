Lazio: colpo da 20 milioni, Lotito accontenta Sarri

La Lazio sta chiudendo un acquisto importante per la prossima stagione. Arrivano novità per quelle che sono le ultime notizie di mercato per il nuovo arrivo.

Il club biancoceleste è tornato in Champions League e ora vuole mettere in piedi una importante rosa per provare ad aumentare sempre di più il livello.

L’allenatore non accetta passi indietro e vuole una rosa più competitiva e completa. Già è andato via Milinkovic Savic e per questo ora bisogna capire chi saranno i nuovi arrivi che possano provare a fare fare il salto di qualità.

Calciomercato Lazio: nuovo acquisto in arrivo

Arriva la svolta per la Lazio che è pronta a chiudere l’acquisto di un nuovo calciatore. C’è un centrocampista che è pronto a svoltare la rosa della squadra allenata da Sarri che potrebbe aggiungere un nuovo talento in rosa. Si tratta di uno dei migliori giocatori che c’è in Italia al momento in quel ruolo, uno dei maggiori prospetti.

La Lazio vuole chiudere l’acquisto del centrocampista per dare una qualità maggiore alla rosa. Ci son svolte importanti ora per quello che sarà il trasferimento del giocatore che potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore. Un momento che cambierebbe molto in vista del futuro del club.

Lazio: Samuele Ricci l’obiettivo dal Torino

La Lazio è pronta ad anticipare la concorrenza e mettere le mani su Samuele Ricci, è questo uno dei principali obiettivi di Maurizio Sarri che ha fatto la sua richiesta a Lotito che ora vuole accontentarlo. Il giovane talento italiano è uno dei principali prospetti del calcio moderno e per questo motivo può essere il grande colpo di centrocampo.

Samuele Ricci sarebbe pronto ad accettare la Lazio dopo solo 1 anno al Torino. Lo scorso anno è stato acquistato dal Toro per circa 8,5 milioni di euro e ora è pronto ad essere venduto a più del doppio. Inizialmente Cairo chiedeva 25 milioni, ma ora potrebbe accontentarsi anche di 20. Si continua a trattare tra i club.

Lazio: Ricci accetta per Sarri

Grande lavoro di Ivan Juric su Samuele Ricci che ha avuto un miglioramento esponenziale. Ora a 21 anni è pronto per un nuovo salto di qualità e andare a giocare con i grandi anche in Champions League. Perché la Lazio vuole acquistarlo davvero ad ogni costo e la prima offerta di Lotito di 18 milioni è stata rifiutata. Ci è andato molto vicino, per questo si pensa che si possa chiudere con positività il colpo da un momento all’altro.

Decisiva anche la volontà del giovane calciatore. Samuele Ricci accetterebbe la Lazio anche grazie a Sarri. Le prossime ore saranno decisive perché il giocatore può firmare da un momento all’altro.