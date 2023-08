Calciomercato Milan: Origi resta in Serie A, c’è l’offerta

Il Milan è a lavoro, in questi ultimi giorni di calciomercato, per piazzare i propri esuberi. C’è Origi che potrebbe andare via e restare in Serie A: ecco tutti i dettagli.

Pioli ha chiesto alla dirigenza di avere a disposizione una rosa di almeno 25, massimo 28 giocatori. La società proverà ad accontentare il proprio allenatore e in questi ultimi giorni di mercato tenterà di sfoltire la rosa. Tra quelli in uscita c’è l’attaccante Origi. Arrivato a parametro zero dal Liverpool la scorsa stagione, il calciatore è stato fatto fuori da Pioli. Il rendimento dell’attaccante non è stato soddisfacente, anche a causa degli innumerevoli problemi fisici che hanno caratterizzato l’annata passata. A inizio mercato c’è stato un tentativo da parte di un club dell’Arabia Saudita, adesso Origi è finito nel mirino di una società italiana che milita in Serie A: svelata l’offerta presentata al Milan.

C’è una novità che riguarda il Milan, protagonista assoluto di questo calciomercato 2023. I rossoneri sono stati molto attivi e tenteranno di chiudere in bellezza questa sessione con l’innesto di un altro attaccante. Prima, però, servirà cedere qualche esubero. In lista di sbarco c’è Origi che è stato cercato in passato da società turche, arabe e inglesi. Fino all’altra settimana il calciatore era sicuro di restare al Milan ma nelle ultime ore ha aperto alla sua cessione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è arrivata una proposta importante da parte di una società italiana che è pronta a trattare con il Milan per l’acquisto di Origi.

Calciomercato: Origi via dal Milan, resta in Italia

Tentativo a sorpresa da parte del club che ha bisogno di un nuovo attaccante. La società ha sondato la disponibilità dell’ex Liverpool che ha aperto all’addio. A sorpresa, il futuro di Origi potrebbe essere ancora in Serie A.

C’è attesa in casa Milan anche perché l’eventuale partenza del belga potrebbe spingere i rossoneri a fare un nuovo tentativo per Taremi che resta l’obiettivo numero uno come vice Giroud. In attesa dell’iraniano, c’è una novità relativa a questa cessione: ci sono i granata sulle tracce del belga con Juric pronto ad accogliere a Torino Origi.

La società del presidente Urbano Cairo valuta il profilo dell’ex Liverpool che è in uscita dal Milan. Origi rappresenterebbe per il Torino un colpo di assoluto livello. Nonostante le difficoltà avute lo scorso anno, il giocatore può trovare la sua continuità in un club come quello granata.

Origi al Torino, chi sarà il nuovo vice Giroud al Milan?

La partenza del belga apre un vuoto all’interno dell’attacco del Milan. L’imminente trasferimento al Torino di Origi, spingerebbe il club rossonero a valutare l’acquisto di Taremi dal Porto. Un intreccio di mercato che andrà risolto entro questa settimana. In caso contrario, non è da escludere una permanenza di Lorenzo Colombo che a quel punto potrebbe proseguire la sua esperienza al Milan come primo rimpiazzo del francese.