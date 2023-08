Calciomercato: dal Liverpool all’Inter, colpo ad effetto per Inzaghi

Il calciomercato è storicamente una sorta di miniera d’oro di colpi ad effetto e di colpi a sorpresa. Stavolta a recitare il ruolo di protagonista all’Inter, che lavora per un affare da portare a compimento con il Liverpool di Jurgen Klopp. Si tratta di una novità del tutto inattesa.

I prossimi tre giorni saranno fondamentali per l’Inter, che ha bisogno di chiudere, per così dire, la squadra da mettere poi nelle mani di Simone Inzaghi. Serve, infatti, come è noto, un difensore centrale. Il solo Bisseck, infatti, non basta per sostituire Milan Skriniar, passato al Paris Saint Germain. Per questo motivo i nerazzurri hanno avviato le trattative per Benjamin Pavard del Bayern Monaco. I bavaresi, però, non lo lasceranno partire prima di aver trovato un sostituto. Per questo motivo l’Inter valuta le alternative e vuole pescare in casa Liverpool.

I nerazzurri lavorano al colpo dal Liverpool

Ha cambiato molto in sede di mercato il Liverpool, che per questo motivo adesso ha bisogno di cedere per poter rientrare in parte dagli investimenti fatti. In tal senso arriva come una sorta di boccata di ossigeno la notizia dell’Inter fortemente interessato ad un profilo di altissimo livello. E sarebbe un autentico regalo che permetterebbe ai nerazzurri di lottare e di fare la voce grossa anche per lo Scudetto.

Stando a quanto raccontato da “ilgiornaledellosport.net“, infatti, i milanesi stanno pensando a Joel Matip del Liverpool. L’infortunio di Francesco Acerbi, che a 36 anni non può dare troppe garanzie, ha spinto i nerazzurri a guardarsi attorno. Il contratto che lega l’ex Schalke 04 al Liverpool scadrà nel prossimo giugno e, per questo motivo, i costi sono ridotti. E decisamente alla portata dell’Inter. Si tratta di una pista da tenere attentamente sotto osservazione. A 32 anni, dopo aver impressionato in Bundesliga prima ed in Premier League poi, la Serie A potrebbe essere una nuova avventura stimolante.

Mercato Inter, arriva Joel Matip

