Calciomercato Milan, volo diretto in Italia per chiudere il colpo: la notizia

Dall’estero hanno svelato quello che è il volo diretto per il colpo di calciomercato in casa Milan, col talento soffiato ad una rivale italiana.

Perché secondo quanto riportato da Tyc Sports, ci sarebbe stato un appuntamento organizzato col dirigente che arriva in serata in Italia per entrare nelle fasi finali della trattativa, cercando di chiudere l’operazione che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dei rossoneri.

Secondo la stessa fonte, le cose potrebbero concludersi a stretto giro, col giocatore che si aggiungerebbe alla lista dei calciatori di Stefano Pioli, diventando parte importante delle rotazioni che avrà il Milan nei tre importanti appuntamenti di stagione, tra Champions, campionato e Coppa Italia.

Calciomercato Milan, colpo dall’Argentina: volo diretto per chiudere

Il calciomercato del Milan non vede fine, dopo l’addio di Sandro Tonali, si potrebbe aggiungere un nuovo importante innesto alla rosa di Stefano Pioli, che ha sistemato diversi reparti del suo undici titolare, dopo aver perso il proprio ormai ex numero otto.

Dalla “disperazione” dei tifosi per aver perso un importante simbolo della propria rosa, ai diversi acquisti. Tra questi, uno giovanissimo, che stava seguendo il Milan da un po’ e non solo, considerando il forte interesse della Sampdoria, che lo avrebbe impiegato come titolare per la Serie B con Pirlo in panchina.

A “soffiarlo” alla Samp, però, è il Milan che vuole presto mettere le mani sul cartellino di Marco Pellegrino. Il difensore italo-argentino del Platense è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan.

Mercato Milan, colpo Marco Pellegrino: la notizia

Come riportato dall’Argentina, il Milan si trova ora a chiudere il colpo che porta a Marco Pellegrino. Il difensore italo-argentino, classe 2002, arriverebbe dal Platense. In serata, secondo la fonte estera, arriverebbe in Italia il presidente del club argentino, Sebastian Ordonez, per andare a procedere verso la fumata bianca con il club rossonero. Nelle intenzioni del club argentino ci sarebbe quella di concludere gli affari col Milan, portando il talento italo-argentino a San Siro.

Ultime Milan, chi è il nuovo difensore Marco Pellegrino: piaceva anche in Nazionale

Presto, dunque, il Milan potrebbe chiudere per il colpo Marco Pellegrino. Il calciatore italo-argentino e quindi con doppio passaporto, piaceva anche a Roberto Mancini, ormai ex Commissario Tecnico che aveva portato avanti un progetto sui giovani e legato anche a oriundi, pronti a dare il proprio contributo per la Nazionale azzurra.