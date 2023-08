Calciomercato: Sanchez firma con un’altra big, beffate Inter e Roma

In sede di calciomercato le sorprese sono sempre all’ordine del giorno. Uno dei nomi più caldi del momento è quello di Alexis Sanchez, accostato tanto ad un ritorno all’Inter quanto ad un passaggio alla Roma. Adesso, però, sta per firmare con un’altra big in maniera del tutto sorprendente.

Alexis Sanchez sembra aver imboccato il viale del tramonto dopo gli ultimi anni al Manchester United prima ed all’Inter poi. Adesso, però, all’Olympique Marsiglia è rinato ed ora sulle sue tracce si stanno muovendo diverse big del calcio internazionale. A partire dall’Inter e dalla Roma fino ad arrivare al Barcellona. Adesso, però, c’è una squadra che si è inserita nella corsa al campione cileno che può davvero essere un innesto di primo ordine. E per le due italiane rappresenta una beffa, dal momento che stavano coltivando questo obiettivo come colpo di fine mercato.

L’ex Inter firma con un’altra big

Nell’ultima annata, come detto, Alexis Sanchez si è rialzato ed è tornato a brillare, dimostrando una volta di più tutte quelle che sono le sue qualità del tutto fuori dal comune. Adesso vuole ritagliarsi un’ultima grande possibilità ed in tal senso una squadra è pronta ad offrirgliela, garantendogli anche un contratto importante per chiudere in bellezza.

Stando a quanto raccontato dai media brasiliani, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe quella che forse è la squadra più importante del calcio verdeoro, vale a dire il Santos. Si tratterebbe di un colpo sicuramente importante per quel campionato, dal momento che a 34 anni ha ancora qualcosa di molto importante da poter dare. Si è svincolato il 30 giugno dal Marsiglia dal momento che è scaduto il proprio contratto annuale ed ora, come detto, rappresenterebbe un colpo di estremo interesse per tante realtà. Con i bianconeri pronti a chiudere per davvero.

Alexis Sanchez al Santos, la svolta

Nella passata stagione ha trovato la via della rete per 14 volte nella sua prima, e probabilmente unica, stagione all’Olympique Marsiglia. Adesso si prepara per misurarsi con un altro torneo ed a raccogliere una nuova sfida. Da tenere sotto osservazione, però, l’ipotesi rappresentata dall’Inter, che avrebbe un valore anche molto importante in termini emotivi visto che si tratterebbe di una seconda opportunità da non sbagliare.