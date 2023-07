Giorgia Palmas stratosferica, il bikini esalta tutto: che corpo

Giorgia Palmas da’ spettacolo in bikini, la showgirl sempre in forma smagliante: l’ex velina di Striscia la Notizia non si smentisce mai

Il momento delle vacanze è quello più atteso per tutti noi, dopo un lungo e duro anno di lavoro. Per qualcuno, forse, ancora di più. Giorgia Palmas è raggiante in questi giorni dove si sta concedendo relax, sole e mare, per la felicità di essere tornata finalmente nella sua terra d’origine.

La modella e showgirl porta sempre nel cuore la sua Sardegna e in questo periodo, come ogni anno, può tornare al mare cristallino e alle spiagge incontaminate della sua isola, riposandosi e ricaricando le batterie. Ma naturalmente, non è festa grande soltanto per lei.

Infatti, c’è chi non attendeva altro, tra i suoi tantissimi ammiratori. La bellezza sinuosa e seducente di Giorgia non passa mai inosservata e in questi casi fa battere il cuore decisamente più del solito. L’ex velina di Striscia la Notizia, da sempre, è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo e tra coloro che sono transitate nel popolare tg satirico ha conservato un posto speciale nel cuore dei fan.

Seguitissima su Instagram, con quasi due milioni di followers, fa incetta di like e commenti entusiasti per la sua classe e la sua eleganza. E con i suoi scatti estivi sta facendo davvero strage di cuori. Niente di cui stupirsi, da sempre Giorgia ci lascia a bocca aperta.

Giorgia Palmas, posa statuaria in costume: silhouette semplicemente incontenibile, un trionfo

41 anni, la soubrette sarda è uno splendore e ovviamente nei suoi scatti in costume la sua sensualità risalta come non mai. Guardare per credere.

In uno scenario splendido, con una delle spiagge più belle della Sardegna a fare da cornice agli ultimi scatti, Giorgia si mette in mostra in forma stratosferica. Una silhouette perfetta in ogni dettaglio, dalle solite gambe da capogiro fino ai fianchi suadenti e alla vertiginosa scollatura. La reazione da parte del pubblico è quella di sempre, gli applausi sono distintamente percepibili.

Un ennesimo capolavoro targato Giorgia, che ancora una volta ci fa innamorare al primo colpo. Viene già voglia di passare al prossimo scatto, per scoprire come saprà sorprenderci e ammaliarci in una dimostrazione di fascino sublime e diventato ormai iconico. La Palmas è tra le protagoniste indiscusse dell’estate 2023 e andrà ulteriormente a caccia di like.