Calciomercato Serie A, colpo a centrocampo: si chiude subito

Un affare a sorpresa per rinforzare la rosa del Milan. Stefano Pioli non vede l’ora di abbracciarlo, sbarca subito in Serie A

Il Milan vuole chiudere nuovi colpi di mercato dopo l’ultimo arrivo di Christian Pulisic. Il trequartista statunitense volerà a Milano nelle prossime ore per scendere subito in campo al fianco dei suoi nuovi compagni già al lavoro a Milanello.

Il calciomercato in casa Milan sta regalando ottimi affari per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tante novità in vista della prossima stagione per l’allenatore rossonero, che vuole tornare protagonista dopo una stagione ricca di problematiche in campo e fuori. Dopo gli addii di Maldini e Massara, anche le dinamiche di mercato sono cambiate in maniera repentina con una metodologia ben diversa rispetto al passato.

Calciomercato Milan, chiusura imminente: si chiude all’istante

Moncada potrebbe così sferrare l’assalto decisivo per chiudere l’affare in tempi brevi. La dirigenza rossonera è sempre molto attenta ad ogni dinamica di calciomercato per riportare la compagine milanese sempre più in alto.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net il Milan starebbe per chiudere per un colpo a sorpresa a centrocampo. Da anni accostato alla compagine rossonera, ora potrebbe esserci il trasferimento ufficiale per regalare un colpo nella zona mediana a Stefano Pioli. Si tratta del centrocampista portoghese del PSG, Renato Sanches, che non fa parte del progetto parigino di Luis Enrique. Dopo soltanto una stagione al Parco dei Principi, il connazionale di Cristiano Ronaldo è pronto a volare in Serie A per mettere in mostra in Serie A.

Il Milan metterebbe sul piatto circa 25 milioni di euro per rinforzare il centrocampo dopo l’addio eccellente di Sandro Tonali. La dirigenza rossonera vorrebbe chiudere subito il colpo in vista della prossima stagione per regalare subito nuovi acquisti all’allenatore emiliano, che è tornato subito in campo a Milanello. Un colpo di scena improvviso con il forte interessamento da parte della società rossonera, che l’ha seguito a lungo anche in passato.