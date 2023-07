Filippo Inzaghi, vacanze interrotte all’improvviso, ecco la panchina

Possibile addio alla Reggina per Filippo Inzaghi con l’allenatore che è stato contattato da un altro club che lo vuole insistentemente.

L’allenatore è al momento in vacanza in attesa di capire quello che sarà il futuro della squadra calabrese, al momento estromessa dal prossimo campionato di Serie B.

Filippo Inzaghi ha un contratto di altri due anni con la squadra amaranto ma chiaramente è facile immaginare un suo addio alla squadra in caso di definitiva estromissione dalla Serie B.

Il buon lavoro portato avanti dall’ex centravanti del Milan sulla panchina della Reggina e prima di altre squadre è finito nel mirino di altri club che sarebbero pronti ad offrirgli la guida tecnica del club in vista della prossima stagione. Il tecnico è infatti pronto ad interrompere le vacanze per ascoltare le proposte. Secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il calcio arabo sarebbe piombato su Filippo Inzaghi. Al tecnico verrà proposta un’offerta per la prossima stagione con alcuni club che lo hanno messo nel mirino.

Calciomercato, proposta a Filippo Inzaghi: il tecnico potrebbe finire in Arabia Saudita

La situazione difficile della Reggina potrebbe favorire l’addio di Inzaghi alla squadra calabrese. Il campionato arabo è ormai in netta espansione ed è alla ricerca di nomi altisonanti per dare maggiore lustro al torneo nazionale.

Dopo l’arrivo di diversi campioni come Ronaldo, Benzema, Kanté e molti altri, ora è la volta degli allenatori. Considerata la sua carriera da calciatore ad altissimi livelli ed il suo lavoro da allenatore dapprima al Milan poi in altri club, Filippo Inzaghi rappresenterebbe una scelta di prestigio per la panchina.

Resta da capire quale possa essere la squadra che potrebbe guidare il classe 1973 in vista della prossima stagione ma l’entourage del tecnico incontrerà degli emissari nelle prossime ore. Molto dipenderà anche dai ricorsi della Reggina per provare a restare nel campionato di Serie B con i calabresi che hanno tutta l’intenzione di disputare il prossimo torneo cadetto e puntare alla promozione in vista della prossima stagione.

Nel caso in cui la Reggina dovesse riuscire a mantenere la categoria di Serie B è probabile che si faccia uno sforzo per provare a trattenere il tecnico ex Brescia e Bologna per dare poi l’assalto alla promozione nel prossimo campionato. Per Filippo Inzaghi, dopo le avventure al Milan, Venezia, Bologna, Benevento, Brescia e Reggina, potrebbe arrivare quindi la prima avventura all’estero.