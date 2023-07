Napoli, infortunio e tegola in ritiro: il comunicato ufficiale

Un titolare out dalle scelte di Rudi Garcia, il Napoli perde uno dei suoi titolarissimi come comunicato dal club.

Attraverso una nota ufficiale, il club azzurro ha rivelato quelle che sono le condizioni dopo l’infortunio subìto nell’ultima amichevole disputata dal Napoli contro la SPAL, a Dimaro. La seconda parte del ritiro non lo vedrà protagonista non solo delle amichevoli, ma anche degli impegni in allenamento.

Garcia perde un elemento tra i principali suoi uomini migliori, a causa dell’infortunio che lo mette fuori dai giochi. Quello che segue, è il comunicato ufficiale del club azzurro.

Napoli, che tegola per Rudi Garcia: l’annuncio del club sull’infortunio

Il Napoli perde uno dei propri tasselli fondamentali per questo momento di preparazione al campionato 2023/2024 che sarà con Rudi Garcia in panchina.

Ancora altri test nella seconda parte di ritiro che il Napoli ha appena cominciato a Castel di Sangro, dopo l’esperienza vissuta a Dimaro. Primi approcci e prime amichevoli, prima contro il club della Val di Non e poi con la SPAL, dove in quest’ultima sfida c’è stato un problema di natura muscolare per uno dei titolarissimi dell’ultimo Scudetto.

A perdere il calciatore è Rudi Garcia che, in questa seconda fase dei test di preparazione alla prossima stagione, dovrà fare a meno di Mario Rui a causa dell’infortunio. Le condizioni sono state svelate dal Napoli stesso, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

Napoli, infortunio Mario Rui: il comunicato ufficiale sulle condizioni

Quello che segue, è il comunicato ufficiale sull’infortunio di Mario Rui. Ecco le condizioni del terzino portoghese:

“Il calciatore Mario Rui ha sostenuto esami strumentali a seguito dell’infortunio rimediato nel corso dell’ultima amichevole contro la SPAL. Gli stessi, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il calciatore partenopeo ha già iniziato un inter riabilitativo”.

Ultime Napoli, i tempi di recupero sull’infortunio di Mario Rui

Ha un’alternativa importante sulla sinistra, Rudi Garcia, Mario Rui resterà ancora il titolare del club però. Secondo quanto filtra dalle condizioni dello stesso esterno portoghese, Mario Rui potrebbe ritornare senza problemi per la prima di campionato contro il Frosinone, al Benito Stirpe per la primissima gara di Serie A.

Il calciatore, da oggi, comincerà le terapie per tornare a disposizione di Garcia che già nell’amichevole di domani testerà i suoi giocatori migliori a disposizione, provando probabilmente dal primo minuto anche Kvaratskhelia e Osimhen in attacco, nel suo 4-2-3-1 o 4-3-3 che sarà.