Calciomercato Milan: scambio con la Roma, trovano l’accordo

Il Milan è alla ricerca di un altro affare. Dopo aver preso Walker dal Manchester City, i rossoneri si sono messi sulle tracce del calciatore di proprietà della Roma che può arrivare grazie ad uno scambio.

Dopo Abraham, arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo 2024, questa volta il Milan può chudere l’accordo per un altro calciatore. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, pare che i rossoneri siano fortemente interessati al calciatore di proprietà della Roma.

Anche in questo caso, può arrivare al Milan grazie ad uno scambio: ecco tutti i dettagli riguardo questo nuovo colpo.

Il Milan rompe gli indugi e dopo Walker è pronto a chiudere anche un altro grande colpo in attacco.

Serve fantasia nel reparto offensivo che, fino a questo momento, ha regalato poche gioie ai rossoneri. Deludente la stagione di Pulisic, Abraham e Leao che, insieme a Morata, hanno fin qui messo a segno poche reti rispetto alle aspettative del club.

Ecco perché, in questo mercato di gennaio 2025, il Milan sta cercando con insistenza un nuovo attaccante. Satiago Gimenez è il sogno dei rossoneri ma nelle ultime ore ha preso corpo un’altra pista per l’attacco rossonero: arriva direttamente dalla Capitale.

Calciomercato Milan: arriva un altro giocatore della Roma

Si accende il mercato di gennaio con le ultime settimane che segneranno, in un modo o nell’altro, il destino di varie squadre.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a confermare la voce di mercato, uscita fuori nei giorni scorsi, e che riguarda proprio il giallorosso che è pronto a lasciare Roma per andare al Milan.

Un altro colpo stile Abraham. La società è pronta a uscire allo scoperto, negli ultimi giorni di mercato, per favorire il trasferimento al Milan di Matias Soulé.

L’esterno, infatti, può essere inserito nell’affare che può portare alla alla Roma Saelemaekers a titolo definitivo. Attualmente in prestito, il belga è una delle note positve della stagione romanista, può restare in giallorosso con il Milan pronto a scambiarlo per arrivare a Soulé.

Soulé al Milan?

C’è la possibilità di portare al Milan Matias Soulé.

Pagato ben 25 milioni di euro, con i bonus possono diventare 30, la Roma non intende regalare il giocatore ai rossoneri. L’ipotesi di scambio con Saelemaekers non convince del tutto i giallorossi che dovranno valutare attentamente la situazione dell’argentino che, di sicuro, ha deluso in questa prima parte di campionato.

I numeri, infatti, confermato il rendimento deludente di Soulé alla Roma, le statistiche sono davvero negative. Ecco perché l’addio non è da escludere con il giocatore che è in cerca di riscatto. Il Milan è una possibilità per l’ex Juventus che comunque attende la decisione dei giallorossi che prima della fine del mercato dovranno valutare il da farsi.