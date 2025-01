Serie A, si chiude per Dorgu: il Lecce ha già preso il sostituto

Avanti tutta per il colpo Patrick Dorgu in Serie A, col Lecce che chiude per il sostituto nell’imminente calciomercato.

Ormai è chiaro, Patrick Dorgu è di fronte agli ultimi momenti della sua esperienza al Lecce, da capire se nell’immediato o con la possibilità di finire i suoi sei mesi a Lecce, in prestito, con un club di Serie A che potrebbe acquistarlo e lasciargli completare la stagione in Puglia.

Secondo quanto informano in questa mattinata, il Lecce sarebbe in chiusura per il sostituto, di un certo spessore, così da dare a Marco Giampaolo un degno erede proprio di Dorgu che fu scoperto dai salentini quando ancora era un giocatore “sconosciuto” del Nordsjaelland, tra le giovanili del club danese. A soli 20 anni, il classe 2004, potrebbe finire in una grande del calcio italiano in Serie A, con la chiusura possibile già a gennaio.

Calciomercato, finalmente Dorgu: il Lecce lo “libera” col colpo

Il colpo del Lecce, in entrata, accende inevitabilmente i riflettori per quelle che sono le conseguenze sul proprio gioiello, Patrick Dorgu.

Nelle intenzioni c’è quella di massimizzare sulle cifre per la cessione e queste, potrebbero arrivare per mano di uno dei club maggiormente alla portata, su un colpo del genere in Italia, che vede il Napoli assoluto protagonista.

Secondo quanto riporta TMW, si tratta di un degno erede di Dorgu, nell’operazione che coinvolge il Lecce su Veiga. Il talento che è stato scoperto dal Lecce e che verrà portato in Italia – con grande gioia poi per i fantallenatori che dovranno darsi battaglia per il colpo a gennaio al Fantacalcio -, arriva per giocare titolare. Da capire se da subito al posto di Dorgu oppure a fine stagione, dopo la sua cessione.

Lecce, si chiude con Dorgu grazie alla “strategia”: colpaccio in Serie A

Può arrivare a gennaio al Napoli, grazie allo sconto concesso dal Lecce. Come? Attraverso un’operazione in pieno stile Rrahmani e che permetterebbe al Napoli di fare come fece per il kosovaro. Nell’idea di Giovanni Manna quella di prendere Patrick Dorgu e lasciarlo in prestito al Lecce, così da convincere il club salentino a fare pure un tanto desiderato sconto sui 40 milioni che il club chiede per il trasferimento di Patrick Dorgu. Un’operazione che il Napoli, a questo punto, spera di chiudere per 30 milioni di euro più i sei mesi di prestito che concederà ai pugliesi.

Ultime Lecce, chi è il sostituto di Dorgu?

Il sostituto di Dorgu è un altro giovane talento che può vedere “esplodere” il suo talento in Serie A, dopo quanto messo in mostra con l’Estrela Amadora in Portogallo, da quando è arrivato nella scorsa estate. Danilo Veiga è un titolarissimo e talento del calcio portoghese, a tutta fascia e ricorda proprio Dorgu. Forte sia a livello difensivo, con un buon passo per la trazione anteriore del calcio che propone Giampaolo. Un calciatore sul quale il Lecce è pronto a chiudere, con conseguente cessione poi per il danese.