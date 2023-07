Svolta improvvisa, salta l’acquisto del club: l’annuncio

Svolta improvviso nel futuro del club, che per l’ennesima volta nel corso delle ultime settimane è nuovamente cambiato. L’annuncio ha infatti completamente stravolto le carte in tavola, visto che è stata confermata una novità importante nelle trattative della cessione della società.

L’imprenditore, infatti, il cui nome è stato più volte accostato alle vicende, è uscito allo scoperto facendo cadere tutte quelle certezze che si erano venute a creare nell’ultimo periodo in merito all’acquisizione del club.

Dal nulla, infatti, questo ha fatto saltare tutto tirandosi fuori dalle trattative facendo praticamente rimanere di sasso la piazza che non aspettava altro che una svolta, in positivo, per il futuro della squadra.

Salta l’acquisto del club: l’annuncio spiazza i tifosi

Queste sono settimane tutt’altro semplici per il club e per tutti i suoi tifosi, visto che oltre gli scarsi risultati sportivi ottenuti nella scorsa stagione la società sta attraversando un momento delicato anche, proprio, da un punto di vista societario. Nel corso di questa stagione si sono infatti registrate diverse tensioni fra la piazza ed il presidente del club che, stanco di essere al centro delle “rappresaglie” pubbliche, ha deciso di mettere in vendita la squadra al miglior offerente.

Ovviamente, però, l’attuale proprietario del club ha intenzione di lasciare la sua eredità a chi ha come priorità il bene delle società ovviamente, condizione essenziale per riuscire ad arrivare alla tanto attesa stretta di mano finale. Nonostante tutte le difficoltà del caso, comunque, la squadra, per nome, storia e blasone, ha fatto gola a diversi imprenditori nel corso di questi mesi, al punto che tanti nomi sono stati fatti per il ruolo di nuovo presidente. La stampa, però, sbilanciandosi, aveva fatto uscire fuori un profilo in particolare già abbastanza conosciuto nell’ambiente del calcio italiano, che aveva inevitabilmente diviso la piazza per il suo passato. Questo, però, sembrava essere il più accreditato a diventare il nuovo proprietario del club, ma in una recente uscita pubblica lui stesso è uscito allo scoperto facendo venire meno tutte le certezze del caso.

Intervistato da BresciaOggi, infatti, l’ex presidente del Parma Tommaso Ghirardi si sarebbe tirato fuori dalla corsa per l’acquisizione del Brescia, investimento che, nonostante le ultime notizie, l’imprenditore italiano non aveva in realtà mai valutato.

Ghirardi si tira fuori dalla corsa per il Brescia: il motivo

La stampa aveva dato molto credito all’ipotesi Ghirardi come nuovo presidente del Brescia, ma l’ex proprietario del Parma si è tirato lui stesso da questa corsa annunciandolo ai microfoni di BrescaiOggi.

L’imprenditore ha anche spiegato il perché di questa decisione. Ghirardi ha infatti detto di non aver mai preso in considerazione di comprare il Brescia soprattutto perché segnato dalle accuse infondate che sono state mosse nei suoi confronti in merito alla vicenda legata al “suo” Parma.

Ghirardi torna nel calcio? No grazie

Oltre a declinare la possibilità di acquistare il Brescia, Ghirardi ha anche escluso ogni sorta di possibilità per lui di tornare ad investire nel mondo del calcio. L’ex presidente del Parma ha infatti detto: “Se torno nel calcio? Non intendo essere presuntuoso, ma questo mondo non mi appartiene più oramai”.