Stanno prendendo l’attaccante: Milan beffato, firma con gli azzurri

Oggi il Milan ha dato inizio alla sua stagione presentandosi a Milanello per il consueto raduno. Presso il centro sportivo rossonero si sono viste le prime facce nuove arrivate in questo calciomercato, vedi Loftus-Cheek, Sportiello e Romero, ma a questi tre presto se ne dovranno aggiungere delle altre, soprattuto in avanti.

Non a caso uno dei reparti nei quali Furlani e Moncada dovranno investire sarà sicuramente l’attacco, tallone d’Achille della formazione di Stefano Pioli. A fronte di questo, non a caso, sono tanti i profili che i due dirigenti del Milan avrebbero iniziato a monitorare in questo calciomercato.

Fra tutti i nomi presenti in lista uno in particolare sembrava potesse essere quello giusto, ma il Milan sarà costretto a virare su altro visto che l’attaccante sta per firmare con gli azzurri.

Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante: firma con gli azzurri

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo Thuram, Frattesi e Guler rischia di essere ancora una volta beffato quest’estate. Sono infatti tanti gli obiettivi che i rossoneri condividono con altre big d’Europa, giocatori che nonostante il blasone della squadra milanese tendono a scegliere sempre altro.

Ed anche questo potrebbe essere il caso, visto che l’attaccante richiesto da Stefano Pioli non sembrerebbe essere propenso a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Sul giocatore, infatti, si sarebbe mosso anche il club azzurro che, a quanto pare, sia da un punto di vista di progetto che di offerta economica, avrebbe ottenuto il sì del ragazzo. Nelle prossime ore le trattative potrebbero infuocarsi ed entrare nel vivo se non addirittura concludersi, costringendo il Milan ad andare a puntare su altri giocatori per quel reparto.

Stando dunque a quanto riportato da L’Equipe, nonostante il suo nome sia stato con insistenza accostato ai rossoneri nel corso degli ultimi mesi, il futuro di Elye Wahi potrebbe essere al Chelsea nella prossima stagione. I Blues, infatti, sono pronti a presentare al Montpellier un’offerta importante per riuscire ad ingaggiare l’attaccante francese in questo calciomercato.

Milan, Wahi verso il Chelsea: il Montpellier fissa il prezzo

Il Milan sogna ancora il colpo Elye Wahi, ma nel futuro dell’attaccante dell’U21 della Francia sembrerebbe esserci sempre di più il Chelsea di Mauricio Pochettino, alla ricerca di una nuova prima punta con la quale iniziare questo corso.

I Blues sembrerebbero essere il club in pole position per l’ingaggio di Wahi, non solo perché il giocatore preferirebbe la Premier League rispetto a qualsiasi altra destinazione, ma anche perché il club di Todd Boehly sarebbe l’unico in grado di poter soddisfare le richieste economiche del Montpellier.

Stando alle ultime notizie, infatti, per cedere Wahi in questo calciomercato il club frattense chiederebbe fra i 30 ed i 35 milioni di euro, almeno.

Non solo Milan e Chelsea: tutta la concorrenza per Wahi

Milan e Chelsea sono solo alcuni dei club interessati a Wahi in questo calciomercato. Oltre a questi due, infatti, sull’attaccante francese si sarebbero mossi anche Lazio, Bournemouth ed Union Berlino. Le offerte sul tavolo ci sono, ora spetta solo al ragazzo scegliere il suo futuro.