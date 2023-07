Calciomercato: Serie A beffata, un altro campione in Arabia Saudita

Un altro campione lascia l’Italia e va in Arabia Saudita. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di calciomercato.

Secondo quanto riportato da 365scorearabic, l’Ahli Jeddah è in trattative avanzate con Piotr Zielinski.

Proseguono le trattative di calciomercato per l’Ahli Jeddah che vuole prendere dal Napoli Zielinski. Il club arabo ha deciso di puntare con decisione sul centrocampista azzurro che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora rinnovato. Si attende la proposta ufficiale della società araba che dovrà trattare con gli azzurri per l’acquisto del calciatore polacco.

La Lazio, in trattativa per la cessione di Milinkovic in Arabi Saudita, stava pensando a Zielinski per rinforzare il centrocampo. Il polacco è uno dei nomi nella lista di Maurizio Sarri. Poteva rappresentare un’ottima occasione di mercato anche se nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Secondo le ultime indiscrezioni, anche Zielinski è finito nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita tra cui l’Ahli Jeddah che sta valutando il suo acquisto. Il club arabo è pronto a chiudere l’operazione e a mettere sul piatto tanti soldi per convincere il Napoli. Al giocatore è già pronto un ricco contratto, a cifre assai superiori rispetto a ciò che guadagna oggi in azzurro.