Tradisce il Milan e firma in Serie A: incontro con il presidente

Il Milan ha iniziato a muovere passi concreti sul calciomercato ma ha dovuto affrontare una situazione molto complessa.

I rossoneri hanno già iniziato la stagione e Stefano Pioli ha chiesto rinforzi di primo livello per poter competere nuovamente ad altissimi livelli. La scorsa stagione non è stata facile e anche la mancanza di trofei ha portato alla volontà della dirigenza di rivoluzionare di nuovo tutto.

I cambiamenti in casa Milan hanno portato all’addio dei dirigenti e anche di qualche calciatore importantissimo. Si è deciso di iniziare la nuova stagione con molti volti nuovi ma ora c’è da capire se qualche altra pedina importante lascerà i rossoneri prima di agosto.

Addio al Milan: è pronto a firmare in Serie A

La rivoluzione in casa Milan è partita con la rottura dei rapporti tra la società e la dirigenza. Prima dell’inizio della stagione c’è stato un summit tra Maldini, Massara e Gerry Cardinale e alla fine si è deciso di chiudere ogni rapporto. La situazione è stata caldissima sin da subito, con la dirigenza che lamentava un apporto scarso alla creazione della rosa e dava le colpe ai dirigenti per i mancati successi.

L’addio dei due dirigenti principali ha avviato un nuovo corso in casa Milan. Ora ci sono Moncada, Furlani e D’Ottavio, insieme a Pioli, che sono gli addetti alla formazione della rosa per il tecnico emiliano.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora l’ex dirigente del Milan è pronto a rimettersi in gioco per firmare ancora in Serie A.

Massara nel mirino del Napoli: sarà il nuovo ds?

Frederic Massara ha lasciato il Milan con la rescissione consensuale. Rispetto a Paolo Maldini, che invece, è stato licenziato, il direttore sportivo può iniziare subito a lavorare nuovamente in Serie A e sta pensando di rimettersi subito in sella.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo ds dopo l’addio di Cristiano Giuntoli e non sono da escludere accordi con l’ex Milan e Roma. Massara al Napoli sarebbe un colpo importantissimo per la dirigenza azzurra che cerca un profilo con grande esperienza ma soprattutto capace di scovare calciatori giovanissimi.

De Laurentiis vuole un nuovo direttore sportivo e sta valutando profili di primo livello. L’addio di Giuntoli ha lasciato un vuoto importante in dirigenza e ora va colmato con un nome di grande esperienza.

Annuncio di De Laurentiis: incontro con un direttore sportivo

Alla conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie per il 2023-24, Aurelio De Laurentiis ha svelato che sta cercando un nuovo direttore sportivo.

Ma c’è di più: il presidente del Napoli ha annunciato di aver avuto un incontro nei giorni scorsi con un ds. Ha intenzione di affidare il ruolo lasciato scoperto da Giuntoli ad una figura con molta esperienza e il nome giusto potrebbe essere quello di Frederic Massara.