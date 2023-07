Giuntoli fa infuriare l’Inter: primo scontro con i nerazzurri

Il nuovo dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli, avrebbe puntato il mirino su una pedina presente nella lista dei desideri dell’Inter

Il matrimonio tra Cristiano Giuntoli e la Juventus è finalmente divenuto realtà. L’ex dirigente del Napoli ha accettato molto volentieri, anche per via della sua profonda fede bianconera, di ricoprire l’incarico di Football Director del club targato Exor.

Alla fine, dunque, i torinesi l’hanno spuntata, nonostante la resistenza messa in atto dal patron Aurelio De Laurentiis, il quale non cede mai facilmente i suoi elementi migliori, specialmente quando c’è la Juventus di mezzo. Stavolta, però, si è dovuto arrendere, poiché Giuntoli voleva fortemente trasferirsi in quel di Torino. Adesso è arrivato il tempo di mettersi all’opera, con la rosa juventina che presenta più di una questione abbastanza spinosa.

Su tutte, probabilmente, quella riguardante il futuro di bomber Dusan Vlahovic. Tra l’ex Fiorentina e mister Massimiliano Allegri il feeling calcistico non è mai scattato, ragion per cui l’attaccante sarebbe più che disposto ad abbandonare la nave per proseguire la sua carriera altrove. Lo stesso trainer livornese preferirebbe un profilo differente, di conseguenza l’addio di Vlahovic nelle settimane a venire non è assolutamente da escludere.

Ma la Juve, ovviamente, non ha alcuna intenzione di svendere il classe 2000, perciò servirà comunque un’offerta importante (intorno ai 50 milioni di euro) per assicurarsi il cartellino del centravanti di Belgrado. A questo punto la domanda sorge spontanea: chi potrebbe prendere il posto di Vlahovic? Attenzione, in tal senso, ad un possibile Derby d’Italia sul mercato.

Calciomercato Juventus, contatti avviati per l’affare Lukaku: l’Inter è avvisata

Entrando più nello specifico, stando a quanto riferisce Sky Sports UK, la compagine piemontese avrebbe avviato i primi contatti col Chelsea per raccogliere informazioni su Romelu Lukaku. L’attaccante belga era stato molto vicino alla ‘Vecchia Signora’ in passato, prima di approdare all’Inter.

Sembra che i bianconeri siano intenzionati a riprovarci, nonostante il desiderio principale del giocatore sia tornare in nerazzurro il più in fretta possibile. Il suo legame con la ‘Beneamata’ è forte, per cui è difficile pensare che possa accettare l’ipotesi di un passaggio alla Juventus.

Ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo. D’altronde, l’Inter vorrebbe riprenderlo, però soltanto a certe condizioni (prestito con diritto di riscatto, che magari può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi). I ‘Blues’, invece, starebbero alzando il muro, per cedere Lukaku a titolo definitivo.

A questo proposito, il club londinese non si abbassa dalla richiesta di 40 milioni di euro. Per i nerazzurri così è complicato trattare, a prescindere dalla partenza di Onana. Mentre la Juventus potrebbe convincersi più facilmente ad accontentare il Chelsea, nel caso in cui Vlahovic andasse via. Insomma, il fronte in questione è molto caldo.