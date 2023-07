Milinkovic Savic sta firmando: annuncio di Lotito, Juve beffata

Il calciomercato estivo sarà decisivo per il futuro di Milinkovic Savic che è pronto ad una nuova avventura e a lasciare la Lazio. Ora arriva l’annuncio del presidente Lotito.

Ci sono tante voci di mercato che riguardano il giocatore serbo e la decisione che potrebbe arrivare da un momento all’altro, perché ora stiamo entrando le vivo dell’operazione.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro e saranno appunto decisive queste prossime ore per capire come andrà a finire la questione del centrocampista della Lazio.

Calciomercato Lazio: deciso il futuro di Milinkovic Savic

Si sta parlando tanto del possibile trasferimento di Milinkovic Savic che è pronto ora alla nuova sfida. Secondo le ultime notizie il giocatore è pronto a lasciare la Lazio per una nuova avventura. Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore che sembra sempre più intenzionato a dire addio, ma occhio anche ai possibili colpi di scena che possono arrivare da un momento all’altro visti gli annunci che sono appena arrivati.

Non è assolutamente un segreto che tra i tanti club che stanno trattando l’acquisto di Milinkovic Savic ci sia la Juventus che su tutti ha già una bozza d’accordo con il giocatore e cerca di capire come convincere la Lazio per lasciarlo partire in queste prossime ore. Secondo le ultime ore ci sono novità che riguardano proprio le mosse che andrà a fare il club bianconero per convincere l’altra società italiana.

Si è parlato di un’offerta da 20 milioni di euro che la Juventus potrebbe proporre alla Lazio con l’inserimento di Rovella e Pellegrini per avere a disposizione dalla prossima stagione il tanto ambito Milinkovic Savic. L’ultima parola spetta al presidente Claudio Lotito che ora ha espresso la propria volontà.

Lazio: le parole di Lotito sulla cessione di Milinkovic Savic

A La Gazzetta dello Sport è arrivata una lunga intervista di Claudio Lotito che ha parlato per lunghi tratti del futuro di Milinkovic Savic e della volontà della Lazio riguarda il suo possibile addio. Un messaggio chiaro arrivato anche alla Juventus, perché ora è uscito addirittura fuori l’argomento rinnovo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

«Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. Per un rinnovo però contano le scelte tecniche, le decisioni personali, i rapporti. Poi, se uno se ne vuole andare, io non lo tengo. Di sicuro Milinkovic non mi ha mai detto di voler andar via».

Lazio: incontro con la Juve per Milinkovic Savic

Saranno quindi decisive le prossime ore perché la Juventus ha chiesto ad inizio settimana prossima un incontro alla Lazio per parlare proprio di un trasferimento di Milinkovic Savic.