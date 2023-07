Arrivano 50 milioni per Scalvini: l’Atalanta ora accetta

Giorgio Scalvini è considerato uno dei migliori giovani emergenti del calcio italiano e in Serie A si è subito messo in mostra con le ultime stagioni ad altissimi livello, per questo ha tanto mercato.

Novità importanti per il futuro del giocatore che sembra disposto ad approdare in una nuova squadra e fare il salto di qualità. Ci sono delle notizie che possono confermare ciò che sta per accadere.

Il prezzo del giovane talento però è alto, per questo i club di Serie A hanno avuto qualche difficoltà in più nel poter comprare il giocatore. Ora ci sono delle novità in arrivo sul futuro del centrale dell’Atalanta.

Calciomercato Atalanta: comprano Scalvini

L’Atalanta è riuscita a strappare il rinnovo a Giorgio Scalvini andando a blindare il centrale di difesa 19enne classe classe 2003. C’è stato anche un ritoccato all’ingaggio per il calciatore della Dea che ora cerca di capire cosa può accadere per il suo futuro.

Sono diverse le squadre che si sono interessate al calciatore dell’Atalanta in queste ultime settimane. Presto potrebbe arrivare l’offerta importante che porterebbe società e giocatore a spingere per una chiusura. I top club non si tireranno indietro.

Perché la crescita di Scalvini è sotto gli occhi di tutti e adesso si proverà ad ottenere il massimo da una sua cessione, ancor di più dopo che è stato firmato il rinnovo di contratto che fortifica la posizione dell’Atalanta.

Atalanta: il prezzo di Scalvini

Da quando ha rinnovato il proprio contratto l’Atalanta si è sentita forte della propria posizione riguardo quello che sarà il mercato su Scalvini. Il giovane calciatore aveva prima una valutazione di 40 milioni di euro, ma adesso il club bergamasco ha alzato da settimane li prezzo.

Infatti, al momento, se non arriverà un’offerta indecente di almeno 50 milioni di euro allora l’Atalanta non prenderà nemmeno in considerazione la possibilità di cedere Scalvini. Il club bergamasco vorrebbe tenerlo almeno un altro anno e poi magari provare ad incassare la miglior cifra possibile per il giovane talento.

Calciomercato Serie A: le squadre interessate a Scalvini

Sul prezzo di 50 milioni di euro fissato dall’Atalanta non possono fare niente, per ora, le migliori squadre italiane. Infatti, Juve, Napoli e Inter, che sono le principali squadre che si sono interessate al giocatore, si sono ora defilate per questa trattativa. Diverso il discorso per i club inglesi, che per certe cifre ci sono sempre e non hanno problemi ad investire.

Infatti, sembra proprio che il futuro di Scalvini possa essere all’estero: in Premier League dove ci sono Liverpool e Manchester City che pensano di poter comprare il giocatore dell’Atalanta e anche il Real Madrid ci ha fatto un pensiero secondo il Corriere di Bergamo. Decisive le prossime settimane per capire come si evolverà la situazione.