Figc, slitta l’inizio del campionato: incredibile annuncio

Incredibile annuncio riguardo l’avvio del campionato: ecco la decisione della Figc. Club spiazzati, svelati i motivi del ritardo.

Cambia la data d’inizio del campionato. Una situazione assurda che sta creando non pochi problemi all’interno della Lega con i presidenti infuriati dopo questa decisione. Ecco svelati tutti i motivi del ritardo che sta portando la Figc a far slittare l’avvio del prossimo campionato.

C’è ancora attesa riguardo la data d’inizio del prossimo campionato italiano. Le società sono infuriate. Questa situazione sta portando a non pochi problemi adesso si chiede l’intervento della Figc che dovrà risolvere al più presto questa situazione ed evitare che in futuro possa ripetersi la stessa situazione. Il presidente Gravina ha già comunicato che molto presto ci saranno delle riforme che cambieranno l’assetto organizzativo del campionato. Intanto, per questa stagione non si conosce ancora la data d’inizio del campionato.

Campionato bloccato, club infuriati: ecco la richiesta alla Figc

Le società hanno fatto sentire la propria voce. Una presa di posizione che ha fatto suonare un campanello d’allarme negli uffici della Figc. Il presidente Gravina è pronto a cambiare l’organizzazione del campionato con nuove regole.

Intanto, ecco le ultime novità riguardo l’avvio di stagione: quando inizierà il prossimo campionato di Serie B?

Le società non intendono rinviare l’inizio della stagione. Ed è per questo motivo che hanno chiesto di bloccare solo i match riguardanti Reggina e Lecco. Già nella compilazione dei calendari era presente una X al posto della squadra calabrese (protagonista di una querelle giudiziaria che vede anche il Brescia interessato). Ecco perché dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, di accogliere la domanda di riammissione del Perugia, un’altra società rischia di dover salutare in anticipo la B. Si tratta del Lecco che ha già comunicato di voler intraprendere l’iter giudiziario che porterà ad un nuovo rinvio del campionato di Serie B che rischia di slittare a settembre.

L’inizio del campionato di Serie B è slittato a settembre. In attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Reggina e Lecco, c’è una proposta alternativa da parte dei club non coinvolti in questa vicenda, per far iniziare subito il campionato di Serie B saranno rinviate solo le partite di Reggina o Brescia (etichettate con nome di squadra X all’interno del calendario di B) e Lecco. Come riportato da Tuttosport, i presidente hanno alzato la voce all’interno della Lega: c’è in ballo la credibilità del campionato cadetta.

Inizio campionato Serie B: le ultime notizie

Si attende una decisione ufficiale riguardo l’inizio del campionato di Serie B. Sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi dei club di rinviare solo le gare di Reggina o Brescia e Lecco. In attesa dell’iter giudiziario, che completerà il proprio corso a fine agosto, le altre squadre potranno iniziare la stagione come da regolamento iniziale.