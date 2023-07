Napoli, l’agente conferma tutto: ADL piazza il primo colpo

Il calciomercato in entrata del Napoli ha finalmente iniziato a muovere i primi concreti passi. Dopo l’addio di Kim Min Jae, infatti, Aurelio De Laurentiis è vicino dal piazzare il primo colpo dell’estate della squadra campione d’Italia.

A confermarlo è stato lo stesso agente del giocatore che, in una recente intervista, è uscito allo scoperto svelando la “forte propensione” del suo assistito per il Napoli. Questo assist potrebbe essere presto colto da Aurelio De Laurentiis che nei prossimi giorni potrebbe organizzare un incontro col club detentore del cartellino del ragazzo per accontentare e realizzare la volontà di questo.

Calciomercato Napoli, l’agente conferma tutto: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a differenza delle altre rivali in queste settimane è rimasto leggermente in disparte operando soprattuto in uscita, vedi l’importante operazione legata alla cessione al Bayern Monaco di Kim Min Jae.

Dai soldi di questa trattativa il calciomercato del Napoli può finalmente avere inizio, anche perché nel corso di queste settimane, comunque, ai colori azzurri sono stati accostati diversi giocatori interessanti. De Laurentiis, però, non ha alcuna intenzione di stravolgere gli equilibri nello spogliatoio e nelle gerarchie di Rudi Garcia, ed è per questo che se opererà il presidente partenopeo lo farà solo ed unicamente per rinforzare le seconde linee della formazione dell’allenatore francese. Nelle ultime ore, però, una voce di calciomercato ha letteralmente infuocato la piazza, visto che l’agente del giocatore è uscito allo scoperto svelando l’interesse e la propensione del suo assistito per il Napoli, lasciando intendere che questi apprezzamenti sono ricambiati anche da parte della società di De Laurentiis che, nelle prossime ore, potrebbe compiere i primi concreti passi nei confronti del giocatore.

Stando infatti a quanto riportato dall’agente Sebastian Lopez ai microfoni di Radio CRC, qualcosa di concreto potrebbe nascere fra il Napoli ed il giovane argentino Carlos Alcaraz, che rappresenta essere il profilo ideale col quale gli azzurri potrebbero andare a rinforzare il proprio centrocampo in questo calciomercato.

Napoli, l’agente di Alcaraz apre al trasferimento: le parole

Nell’intervista a Radio CRC Sebastian Lopez ha servito un assist ad Aurelio De Laurentiis, dichiarando in pratica che il suo assistito Carlos Alcaraz, classe 2002 del Southampton, sogna un domani di poter vestire la maglia del Napoli.

L’agente ha infatti detto: “Come ogni Argentino Alcaraz ha una forte propensione per il Napoli dopo i contatti della scorsa stagione. Al momento non c’è niente di concreto, ma speriamo che le motivazioni e le speranze del ragazzo possano concretizzarsi”.

Calciomercato, Napoli in trattativa per Alcaraz? Parla Lopez

Uscito fuori il nome di Alcaraz, l’agente Lopez ha voluto precisamente che “Ad oggi col Napoli non c’è alcuna trattativa, capiremo a breve come si svilupperà il calciomercato”.

Dall’altra parte bisognerà capire se effettivamente il club di De Laurentiis, nelle prossime settimane, deciderà di affondare il colpo decisivo per il giovane argentino classe 2002, valutato dal Southampton circa 15 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.