Assalto a Casadei, ritorno in Serie A ad un passo

Il giovanissimo talento italiano Casadei potrebbe già tornare in Italia. Sulle sue tracce c’è una squadra molto importante del nostro campionato.

Spesso si dice che il calcio italiano sia privo di grandi talenti internazionali, di calciatori di qualità pronti a mettersi in mostra fin da giovanissimi. La debacle dell’Under 21 azzurra agli Europei conferma questa teoria, ma in realtà le giovani stelle non mancano affatto.

Basti pensare a Cesare Casadei, assoluto talento proveniente dal vivaio dell’Inter e acquistato un anno fa, a soli 19 anni, dal Chelsea per ben 15 milioni di euro. Parliamo di un centrocampista moderno e molto ambizioso, che sa fare praticamente tutto: interdizione, inserimento, possesso palla e vanta anche un buon senso del gol.

Chi ha seguito la Nazionale Under 20 nei Mondiali di categoria lo sa bene. Casadei si è messo in mostra con prestazioni esaltanti, come il talento più vivido e pronto della selezione italiana. Non a caso ha segnato la bellezza di 7 reti in 7 partite giocate, pur partendo dal ruolo di mezzala destra.

La Fiorentina pronta all’assalto di Casadei: lo vuole con la formula del prestito

Casadei nell’ultima stagione ha giocato dunque in Inghilterra, prima con la seconda squadra del Chelsea nella cosiddetta Premier League 2, poi in prestito per cinque mesi con il Reading in Championship, così da farsi le ossa.

Ma alcuni club italiani vorrebbero riportarlo a casa, visto che si sta imponendo come uno dei talenti Under 21 più forti in circolazione, non solo del nostro calcio. In particolare ci sta provando la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano, che lo ha individuato come un rinforzo ideale e di grande prospettiva.

I viola, che potrebbero cedere un titolarissimo del centrocampo come il marocchino Amrabat (richiesto anche dal Barcellona), stanno pensando a Casadei per rinforzarsi con qualità e freschezza. L’idea è quella di chiedere il giovane in prestito al Chelsea, magari provando anche a inserire una cifra per il riscatto a titolo definitivo.

Firenze potrebbe essere la piazza ideale per lui, che giocherebbe titolare nel 4-3-3 di mister Italiano, come mezzala di qualità ed inserimento. Un’idea di mercato ancora tutta da sviluppare ma che stuzzica molto la fantasia della società di Rocco Commisso.

Cesare Casadei è nato nel 2003 a Ravenna. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel vivaio del Cesena, per poi essere notato ed ingaggiato dall’Inter quando aveva solo 15 anni. I nerazzurri lo hanno sacrificato per motivi economici e di bilancio un anno fa, accettando la ricca proposta del Chelsea.