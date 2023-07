Clamoroso, salta l’iscrizione: ripescaggio in Serie A

Vero e proprio colpo di scena per la prossima stagione di Serie A. In arrivo un ripescaggio che cambia le carte in tavola del campionato.

Ad agosto prossimo, precisamente nel weekend del 19-20 agosto, inizierà ufficialmente il campionato di Serie A 2023-2024. C’è già grande attesa per quando, tra un mese esatto, si tornerà ad assistere alle partite del nostro torneo nazionale.

Ci sarà da attendere un po’ di più per la Serie A femminile, ovvero il massimo campionato italiano delle ragazze. Detentrice del titolo la Roma di Alessandro Spugna, che ha strappato l’egemonia della Juventus e partirà come favorita.

Via al torneo femminile solo a metà settembre, visto che tra fine luglio ed inizio agosto andrà in scena il Campionato del Mondo di calcio femminile, che si sta già svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Ma intanto arrivano novità importanti per quanto riguarda la composizione del campionato di Serie A a 10 squadre.

Una grande novità è giunta nelle ultime ore riguardo la Serie A in ‘rosa’. Infatti la Sampdoria ha comunicato ufficialmente di aver ritirato la licenza della formazione femminile. I problemi societari ed il cambio di guardia recente ha evidentemente deliberato l’abbandono in questo ambito.

La Sampdoria ritira la squadra femminile: ripescaggio in vista per prendere il suo posto

Nonostante l’ottima salvezza conquistata lo scorso anno nella poule finale, la Samp non farà parte della top 10 del calcio femminile italiano. Bisognerà vedere se il neo patron Andrea Radrizzani vorrà ripartire dal basso o togliere del tutto dall’ambito femminile la presenza blucerchiata.

Ma chi prenderà il posto della Samp? Via ai ripescaggi che, secondo quanto trapela a livello di regolamenti, dovrebbe premiare l’ultima squadra retrocessa dalla A alla B nella scorsa stagione. Vale a dire il Parma, giunto decimo dopo la poule salvezza e dunque pronto ad essere riammesso nella massima serie italiana.

Dunque la formazione allenata da Panico e che vanta in rosa giocatrici del calibro di Pirone, Banusic e Lazaro aspetta solo l’ufficialità dalla Lega per poter tornare in massima serie. Ma non è finita qui, perché anche il Pomigliano, squadra salvatasi dopo i playout, rischia di non riuscire a prendere parte al campionato di A 2023-2024. Voci che si rincorrono e che verranno confermate o smentite entro lunedì.

In caso dell’esclusione anche della formazione campana, verrebbe chiamato in causa un secondo ripescaggio, che riguarda la Lazio, club che ha perso la finale playout proprio con Pomigliano.