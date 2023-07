Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Kim: colpo da 35MLN

Kim Min Jae è praticamente un nuovo giocatore giocatore del Bayern Monaco. A fronte di questo, nel corso delle ultime settimane, il Napoli avrebbe iniziato a valutare con chi sostituire il coreano nel calciomercato, posando l’attenzione su un profilo in particolare.

Anche in questa circostanza De Laurentiis non ha optato per un nome d’effetto, ma per uno che potrebbe risultare essere funzionale al progetto ma soprattuto agli schemi del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia, col quale il presidente ha ovviamente ha avuto un colloquio prima di affondare, o almeno provare, il colpo decisivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, in queste ore il Napoli avrebbe anche presentato una prima offerta ufficiale al club detentore del cartellino del difensore, con la speranza di chiudere velocemente le pratiche per mettere a disposizione di Garcia sin dal primo giorno di ritiro il sostituto di Kim.

Calciomercato Napoli: scelto il sostituto di Kim

Il Napoli in questo calciomercato estivo dovrà fare veramente poco, anche perché la formazione di Rudi Garcia è rodata grazie allo splendido lavoro fatto nel corso degli ultimi due anni da Luciano Spalletti. L’unica cosa che dovrà fare De Laurentiis è però quella di andare a rinforzare, laddove ce ne fosse bisogno, la rosa e sostituire i big che potrebbero partire.

Uno è stato già segnato all’appello, ovvero Kim Min Jae, che dopo appena un anno in Serie A è pronto a svuotare il suo armadietto di Castelvolturno per trasferirsi al Bayern Monaco. A fronte di questo il Napoli ha iniziato a seguire e valutare diversi profili giovani e di prospettiva con i quali andare a sostituire il coreano, riscontrando comunque non poche difficoltà, visto che giocatori come l’ex Fenerbahce in giro ce ne sono davvero pochi. Nonostante questo, comunque, nel corso di queste settimane tanti nomi sono stati accostati alla retroguardia del Napoli, ma a quanto pare la scelta di De Laurentiis sarebbe ricaduta su un nome completamente a sorpresa.

Stando infatti a quanto riportato da il The Athletic, i campioni d’Italia avrebbero deciso di puntare su Max Kilman del Wolverhampton per sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato, come confermato anche dall’offerta presentata ai Wolves per il difensore.

Napoli, prima offerta ai Wolves per Kilman: 35MLN sul piatto

Il Napoli avrebbe dunque messo gli occhi sui Max Kilman dei Wolves per sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato. Classe ’97, per il difensore inglese i campioni d’Italia avrebbero intenzione di fare sul serio, visto che stando a quanto riportato da il The Athletic De Laurentiis non avrebbe perso tempo a presentare una prima offerta ufficiale al club di Premier League.

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese, pur di convincere i Wolves a lasciar partire un pezzo pregiato della loro difesa come Kilman, il Napoli avrebbe messo sul tavolo ben 35 milioni di euro, ma la proposta degli azzurri è stato immediatamente respinta.

Napoli, ‘no’ secco dei Wolves per Kilman: ecco quanto vogliono

L’offerta da 35 milioni presentata dal Napoli per Kilman non ha assolutamente convinto il Wolverhampton che, per l’appunto, ha risposto subito con un secco ‘no’. Tutto questo perché, stando alle ultime notizie, per lasciar partire il difensore inglese il club di Premier League non ascolta offerte inferiori ai 40 milioni di euro.