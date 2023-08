Calciomercato Napoli: doppio colpo a centrocampo

Il Napoli non molla, anzi raddoppia. Secondo le ultime notizie di mercato il club azzurro sarebbe pronto a portare alla corte di Garcia due sostituto di Zielinski e non solo un calciatore.

Mercato Napoli: saranno due i nuovi innesti?

Il Napoli su muove con forza sul mercato. Dopo la vittoria dello Scudetto e la cessione di Kim, le casse del Napoli sono oggi piene. Gli azzurri hanno disponibilità economica, ma non intendono svenarsi in questa sessione di mercato. Dopo gli arrivi di Natan e Cajuste, gli azzurri attendono di definire la cessione di Zielinski per concludere un altro colpo in mezzo al campo.

Il primo obiettivo di mercato del Napoli resta Gabi Veiga, centrocampista del Celta con una clausola da 40 milioni di euro. Gli azzurri sono arrivati ad offrire 33 milioni, una cifra elevatissima, ma che non ha convinto gli spagnoli a vendere. Con un rilancio la trattativa potrebbe sbloccarsi a 36 milioni.

Tuttavia negli ultimi giorni in tanti avevano ipotizzato per gli azzurri un arrivo di Gabi Veiga a prescindere dalla cessione di Zielinski. Ed allora oggi non è da escludere che il Napoli possa mettere a segno un doppio colpo in mezzo al campo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri si starebbero muovendo anche per Giovani Lo Celso, centrocampista argentino in forza al Tottenham, per completare il reparto. Con la partenza di Zielinski, il Napoli avrebbe uno slot libero e starebbe cercando anche un un profilo esperto e internazionale da portare in azzurro in prestito con diritto di riscatto. L’argentino, 27 anni, sarebbe perfetto per replicare l’affare Ndombelé di un anno fa. I dialoghi con il Tottenham continuano e non è detto che non possa arrivare un doppio colpo in mezzo al campo.

Difficile, invece, che uno dei due innesti possa essere Koopmeiners. Ma il Napoli non ha mollato l’olandese.

Mercato Napoli: Koopmeiners più Veiga? Le ultime

Come riportato da Il Mattino, infatti, il Napoli non ha mani mollato Koopmeiners, vero pallino di ADL. Secondo il giornale campano, infatti, gli azzurri avrebbero offerto all’Atalanta 37 milioni di euro (i soldi che servirebbero per Veiga). Una cifra importante, non lontana dai 50 chiesti dalla Dea. Difficile pensare che Koopmeiners possa arrivare con Veiga, anche se le sorprese non mancano mai. Più probabile che alla fine il Napoli decida di prendere solo uno dei due calciatori a 40 milioni di euro, ed andare su un profilo più “economico” come Lo Celso o chi per lui, magari in prestito.