Calciomercato: una big prende Barak, addio viola

Antonin Barak torna ad essere nel mirino di una big. Nonostante una stagione complicata a Firenze, l’ex centrocampista del Verona continua ad essere considerato un nome importante in chiave mercato.

Barak non passa di moda, addio viola

Il mercato ha leggi strane, che possono portare calciatore e allenatore e ricredersi sul rendimento di tutti. L’ultimo anno di Antonin Barak è stato decisamente complicato. L’ex centrocampista di Udinese, Lecce e Verona non ha fatto bene con la maglia della Fiorentina.

Arrivato in Toscana con i crismi del grande colpo, con Italiano Barak ha faticato molto a trovare le propria collocazione in campo. Centrocampista dotato soprattutto di grandi tempi di inserimento, nel 4-2-3-1 della Fiorentina le sue caratteristiche non si sono sposate con quelle dei compagni di squadra. Anche per questo il ceco è stato subito messo da parte. Tuttavia le sue qualità sono ben note, soprattutto in Italia, e continuano a stuzzicare l’interesse di diverse squadre. Barak, strappato al Napoli dalla Fiorentina, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe sbarcare in un’altra big in estate.

Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Capitale, infatti, Antonin Barak sarebbe nel mirino della Lazio.

Il club bianco-celste, infatti, dopo aver ceduto Milinkovic-Savic, una volta completata anche la cessione di Basic e Marcos Antonio potrebbe lanciarsi verso un nuovo centrocampista.

Il tecnico Maurizio Sarri avrebbe chiesto come alternativa per Luis Alberto un calciatore dalle caratteristiche di inserimento. In alternativo anche un interno abile negli inserimenti quanto in copertura che possa giocare a destra spostando all’occorrenza Kamada nel ruolo di Luis Alberto.

Tra i calciatori nel mirino della Lazio, come detto, ci sarebbe anche Antonin Barak della Fiorentina.

Mercato Lazio: l’idea Barak e l’alternativa

Barak con Sarri in panchina potrebbe tornare a splendere in Serie A, ma quanto vale oggi il cartellino dell’ex Verona? Il 28enne ex Hellas era stato pagato 8.5 milioni di euro. Una cifra importante ma alla portata dei biancocelesti che dopo una stagione del genere puntano allo sconto. A Firenze Barak è oggi bloccato da Sabiri e Bonaventura nel suo ruolo. In generale, sulla trequarti viola, sono diversi i calciatori presenti in organico. Per questo motivo anche il ds Pradè dovrà cercare di piazzare il calciatore.

L’alternativa sarebbe Aster Vranckx del Wolfsburg, ex Milan, che però sbarcherebbe a Roma come interno di centrocampo e non come incursore. Un’idea di mercato ma non una soluzione definitiva per la rosa di Sarri che punta ad avere più alternative.