Colpo di scena, è finita col Napoli: altro addio importante

A quanto pare quella di Kim Min Jae potrebbe non essere l’unica uscita eccellente del Napoli in questo calciomercato, visto che stando alle ultime notizie sembrerebbe essere finita anche con un altro dei beniamini del tifo partenopeo.

Uno scenario, questo, che decisamente spezza l’entusiasmo dei tifosi presenti al ritiro dei campioni d’Italia in quel di Dimaro, visto che da un momento all’altro potrebbero non vedere più uno dei titolarissimi della formazione di Rudi Garcia in azione, perché ceduto.

L’addio di Kim sembrava potesse e dovesse essere l’unico, ma De Laurentiis non ha potuto fare altro che valutare l’addio del giocatore difronte ad un’offerta importante, che potrebbe permettere al Napoli di reinvestire quanto incassato in altri reparti del campo in questo calciomercato, così da completare e rendere ancora più competitiva la rosa azzurra in vista della prossima stagione.

Calciomercato, è finita col Napoli: ecco dove va

Importanti novità arrivano -ancora- in merito al calciomercato in uscita del Napoli, visto che nelle prossime settimane potrebbe consumarsi l’addio di un altro dei giocatori più importati della formazione partenopea. L’intenzione di Rudi Garcia è ovviamente quella di evitare di perdere altri titolari, così da poter mantenere l’ossatura della squadra campione d’Italia, ma alla cifre di cui si sta parlando è impossibile dire di no.

Se da un lato le casse di De Laurentiis potrebbero sorridere difronte ad una plusvalenza del genere, dall’altro i tifosi del Napoli potrebbero sentirsi quasi traditi dai movimenti della società in questo calciomercato che, invece di andare a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, sembrerebbe la stia andando quasi a rivoluzionare, ancora. Ci sono comunque tanti fattori da dover valutare in ordine a quest’altra possibile uscita importante in casa Napoli, ma le voci che girano in queste ore non fanno altro che confermare i timori dei tifosi partenopei.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, l’Al-Ahli ha intenzione di fare sul serio per Lobotka in questo calciomercato, come confermato anche dalla proposta ufficiale presentata al Napoli nelle scorse ore.

L’Al-Ahli vuole Lobotka: prima offerta al Napoli

Nelle ultime ore una notizia ha scosso gli animi dei tifosi del Napoli: l’Al-Ahli è in forte pressing su Stanislav Lobotka. Dopo Mendy, Firmino e Mahrez, dunque, il club di Gedda avrebbe posato gli occhi sul metronomo del centrocampo azzurro per andare a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Addirittura, stando alle ultime notizie, nelle scorse ore l’Al-Ahli avrebbe anche presentato una prima offerta ufficiale al Napoli per Lobotka -di cui però non si conosco le cifre-, immediatamente rifiutata da Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, futuro Lobotka: ADL fissa il prezzo

De Laurentiis ha rifiutato la prima offerta presentategli dall’Al-Ahli per Stanislav Lobotka, anche perché il presidente del Napoli ritiene incedibile il centrocampista slovacco. Nonostante questo, comunque, il numero uno azzurro avrebbe comunque fissato il prezzo del suo giocatore, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 65-70 milioni di euro.

Solo difronte a cifre del genere il Napoli potrebbe pensare di cedere Lobotka in questo calciomercato, motivo per il quale solo nelle prossime ore si capirà se questa richiesta di De Laurentiis spingerà l’Al-Ahli a virare altrove o rilanciare per lo slovacco.