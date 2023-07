Un bikini da guardare con cautela: Laura Cremaschi senza freni

Laura Cremaschi in bikini è una garanzia, la modella e showgirl attira l’attenzione con le sue forme sublimi e provocanti

Nel corso degli anni, nelle varie stagioni ad Avanti un Altro, ha conquistato sempre più il cuore del pubblico, come una delle presenze più gradite e seducenti del programma. Il fascino di Laura Cremaschi non si discute e riesce sempre a stupirci e a lasciarci senza fiato.

La celebre ‘web star’ del quiz show di Canale 5 è uno dei motivi principali per i quali i telespettatori seguono assiduamente e con passione la trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Insieme alle altre bellezze del ‘minimondo’, Laura offre uno spettacolo unico e sempre da applausi. E ogni anno, all’arrivare della lunga pausa estiva, è davvero difficile staccarsi da loro. Ma c’è un modo per combattere la nostalgia, eccome.

Laura e le colleghe sono infatti sempre attivissime sui social network e come prevedibile anche stavolta la bella stagione le vede protagoniste in prima linea con scatti da urlo. La 36enne lombarda, in particolare, a suon di primi piani in costume sta davvero mandando fuori di testa la platea, rendendo le temperature del periodo ancora più insostenibili.

Laura Cremaschi, un ‘buongiorno’ con i fiocchi: il costume la contiene a fatica, curve bollenti

C’è da farsi girare la testa, eccome, vedendo Laura nelle sue pose sempre più accattivanti che mettono in risalto il suo fisico sinuoso e suadente. Ecco l’ultimo scatto con cui ha fatto ancora una volta strage di cuori e incetta assoluta di like.

Laura si sta godendo le sue vacanze in quel di Mykonos. Vacanze pienamente meritate dopo un anno denso di impegni e dopo il traguardo, importante e significativo per lei, della laurea in psicologia. Ecco come inizia una delle sue giornate al mare, con un bikini bianco che fa risaltare la vertiginosa scollatura. Un dettaglio che non è mai indifferente ai suoi numerosissimi followers su Instagram (oltre un milione).

Un capolavoro che viene preso d’assalto a suon di messaggi di adorazione vera. Con la sua silhouette inconfondibile, i lineamenti insieme delicati e sensuali e il suo sguardo magnetico, Laura lascia sempre il segno. Nell’attesa di rivederla in onda al suo solito posto, nello studio di Avanti un Altro, sarà davvero un piacere ingannare il tempo godendoci tutti i suoi scatti migliori.