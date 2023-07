Clamoroso Milan, Pioli lo fa fuori: cessione ad un passo

Oggi è andata in scena la prima amichevole del Milan contro la Lumezzane, sfida agevole per i rossoneri che si sono imposti per 7 a 0 contro la compagine bresciana. Subito dopo il triplice fischio, Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la tournée americana dei rossoneri, dando un indizio importante sul futuro in questo calciomercato di uno dei suoi giocatori.

Contro ogni pronostico, infatti, l’allenatore del Milan ha deciso di farlo fuori, non facendogli dunque prendere parte alla seconda parte della preparazione estiva dei rossoneri, lasciando di conseguenza intendere che spazio per lui in questa stagione non c’e ne sarà.

Ora ci sarà da capire come muoversi in questo calciomercato, anche perché la decisione di Pioli è stata chiarissima. A questo punto possiamo dire che la sua cessione quest’estate sembra essere cosa praticamente scontata.

Milan, Pioli l’ha fatto fuori: il suo futuro è lontano da Milano

Il Milan è sicuramente una delle squadre più attive in questo calciomercato, anche perché l’intento di Furlani e Moncada è quello di rendere la rosa di Stefano Pioli ancora più competitiva. Per farlo bisogna investire, azione strettamente legata anche a delle operazioni in uscita, alle quali i rossoneri, anche se con meno hype, starebbero lavorando.

Sono tanti i nomi in uscita presenti sulla lista dei dirigenti rossoneri, l’ultimo dei quali sarebbe stato confermato dopo la clamorosa decisione presa da Stefano Pioli nella giornata di oggi. Il tecnico del Milan, infatti, ha deciso di escludere dalla lista dei convocati per la tournée americana un giocatore dal quale in questa stagione ci si sarebbe aspettato un importante salto di qualità che, a questo punto, potrebbe non avvenire in maglia rossonera. La scelta dell’allenatore del Diavolo è stata dunque chiara, e non portare negli Stati Uniti il giocatore sta ad indicare che il suo tempo al Milan è finito.

La lista dei convocati di Pioli è dunque un indizio che definisce il futuro di Divock Origi in questo calciomercato. L’attaccante belga, infatti, è sempre più vicino a lasciare il Milan, che non ha più intenzione di puntare su di lui dopo l’ultima, deludente, stagione.

Calciomercato Milan, Origi in uscita: Pioli l’ha fatto fuori

Il futuro di Divock Origi è sempre più lontano dal Milan in questo calciomercato. Il centravanti belga, nonostante avesse dato ottime sensazioni nei primi giorni di ritiro a Milanello, è stato praticamente messo alla porta da Stefano Pioli che, oltre ad escluderlo nell’amichevole di oggi contro la Lumezzane, ha deciso di non convocarlo per la spedizione americana dei rossoneri.

Una decisione che di fatti costringe Origi a trovarsi una nuova sistemazione nonostante la sua volontà fosse quella di rimanere al Milan e giocarsi il posto. A questo punto le soluzioni più plausibili per il futuro del belga sono l’Arabia Saudita e la Premier League, col Milan che punta a guadagnare circa 12 milioni di euro da una sua uscita.

Non solo Origi: tutti gli esclusi eccellenti di Pioli

Divock Origi non è l’unico escluso eccellente di Stefano Pioli. Oltre al belga, infatti, non partiranno col Milan per gli States anche Ante Rebic e Fode Ballo-Touré, entrambi in procinto di lasciare i rossoneri in questo calciomercato perché, un pò come il belga, ai margini del progetto tecnico del club meneghino.