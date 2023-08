In questi ultimi giorni di calciomercato si potrebbe verificare l’addio alla Serie A di un altro campione, attirato anche lui dalla nuova frontiera del calcio mondiale: l’Arabia Saudita.

Sin dall’inizio il suo è stato uno dei nomi più chiacchierati della sessione, ma mai come ora si era concretata la possibilità di poterlo vedere lontano dall’Italia a partire da questa stagione. Tante destinazioni diversi sono state ipotizzate per il giocatore in questo calciomercato, ma come anticipato il suo futuro potrebbe essere in Saudi Pro League, come quello di tanti altri suoi colleghi.

La storia di questa trattativa, nata da poco, potrebbe alla fine essere simile a molte tante altre, visto che pur di ingaggiarlo il club saudita sarebbe pronto a fare di tutto, come confermato anche dalle ultime notizie.

Calciomercato, addio Serie A: occasione in Arabia Saudita

Importanti novità arrivano in merito al futuro di uno dei campioni della Serie A, che come tanti suoi colleghi potrebbe lasciare il campionato italiano in questo calciomercato per trasferirsi anche lui in Arabia Saudita.

Fino ad oggi non si era in pratica mai parlato in maniera approfondita di questa possibilità, anche perché l’impressione era che il giocatore potesse essere destinato a rimanere dov’è anche in questa stagione, ma in periodi come questi si sa, le sorpresa sono sempre lì in agguato dietro l’angolo, positive o negative che siano. Questa notizia rientra sicuramente in una di queste due categorie, poi spetterà ai tifosi classificarla, anche perché la big di Serie A rischia comunque di perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Il fatto è che difronte a cifre del genere non si può far altro che iniziare seriamente a valutare la separazione, nonostante una soluzione del genere non fosse neanche lontanamente ipotizzabile, dato che alla fine questa potrebbe arrivare a giovare ad entrambi.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dalle ultime notizie di calciomercato, il Napoli starebbe seriamente pensando di cedere Hirving Lozano, per il quale sarebbe per l’appunto arrivata una ricca offerta dall’Arabia Saudita.

Napoli, sirene saudite per Lozano: offerta da 30MLN

L’asse Napoli-Arabia Saudita potrebbe nuovamente infuocarsi in questo calciomercato dopo la vicenda legata a Piotr Zielinski, oramai definitivamente tramontata. Questa volta il protagonista parrebbe essere Hirving Lozano, entrato nel mirino di uno dei club più importanti della Saudi Pro League.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Al Ahli di Kessié, fra gli altri, avrebbe messo sul tavolo circa 30 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire il messicano in questo calciomercato, cifre che però sono in attesa di conferma. Qualora queste indiscrezioni dovessero trovare per l’appunto conferma, l’impressione è che De Laurentiis non ci penserà due volte a privarsi di Lozano, considerato anche il fatto che il giocatore va in scadenza nel giugno 2024.

Napoli: senza Arabia Lozano è destinato a rimanere

Qualora le voci di un interessamento, con tanto di offerta, dell’Al Ahli per Lozano dovessero essere infondate, c’è il serio rischio che il messicano possa rimanere a Napoli sino a scadenza. De Laurentiis, dal canto suo, cercherà una soluzione anche per riuscire a guadagnare anche un minimo dall’uscita dell’ex PSV che, senza ombra di dubbio, in questi anni si è dimostrato essere uno degli investimenti più sbagliati della sua gestione.