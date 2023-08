Ribaltone Lukaku, torna in Serie A: destinazione a sorpresa

Svolta decisiva registrata in merito al futuro di Romelu Lukaku, che ora parrebbe essere sempre più vicino a tornare in Serie A in questo calciomercato. Di questa ipotesi se ne era parlato con insistenza già nel corso delle scorse settimane, ma ora la questione sembrerebbe essere finalmente entrata nel vivo, oltre che ad uno stadio quasi conclusivo.

Dopo aver rotto con l’Inter, il nome di Romelu Lukaku è stato incredibilmente accostato alla Juventus, con la quale addirittura si diceva avesse anche un accordo di massima, ma la realtà dei fatti è che il futuro del belga non sarà in bianconero, o almeno questo è quello che si dice.

Stando alle ultime notizie, infatti, la prossima destinazione italiana di Lukaku è una completa sorpresa.

Calciomercato Serie A: sta tornando Lukaku, il retroscena

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Romelu Lukaku in questo calciomercato, che insieme al suo entourage starebbe spingendo per tornare a giocare in Serie A dopo essere stato praticamente messo fuori rosa da Pochettino al Chelsea. Per il belga si era palesata anche l’ipotesi Premier League, col Tottenham in prima fila, ma a per riconquistarsi la nazionale Lukaku avrebbe dato priorità assoluta all’Italia.

A fronte di questo nel corso delle ultime settimane il nome dell’ex attaccante dell’Inter è stato accostato a tantissime compagini italiani, anche allo stesso Biscione, ma a quanto in questo calciomercato Lukaku poteva incredibilmente finire alla Juventus. Il tutto sembrava essere apparecchiato per questo inusuale matrimonio, ma qualcosa dietro le quinte sarebbe andato storto facendo saltare tutto. Al 19 di agosto, dunque, il belga è ancora alla ricerca di una nuova squadra, che potrebbe comunque essere in Serie A, visto che nelle ultime ore è uscito fuori un importante retroscena di mercato che potrebbe dare una svolta importante in questa faccenda.

Stando infatti a quanto raccontato da Angelo Mangiante sul proprio profilo Twitter, fra la sfilza di attaccanti ricercati nel corso di quest’estate, la Roma avrebbe chiesto informazioni al Chelsea per Romelu Lukaku.

Calciomercato Roma, Lukaku ipotesi per l’attacco: il retroscena

Stando ad Angelo Mangiante la Roma avrebbe provato a riportare in Serie A Romelu Lukaku in questo calciomercato. La Lupa avrebbe infatti avviato i dialoghi nelle scorse settimane col Chelsea, venendo però immediatamente stoppata per visioni di formule completamente differenti.

Stando al noto giornalista di Sky Sport, infatti, il club giallorosso avrebbe chiesto ai Blues Romelu Lukaku in prestito, opzione che Boehly e dirigenza non avrebbero neanche lontanamente preso in considerazione, vista la necessità di vendere e fare cassa dopo gli importanti investimenti fatti fino ad ora. A fronte di questo, dunque, la pista che portava Lukaku a Roma è tramontata ancor prima che potesse sorgere, ma possibilità di tornare a vedere il belga in Serie A ci sono ancora.

Lukaku in Serie A, a Milano, ma al Milan

Notizia degli ultimi giorni è che il Milan avrebbe riallacciato i contatti con il Chelsea per Romelu Lukaku. Come la Roma, però, anche il Diavolo chiederebbe ai Blues il belga in prestito e con stipendio addirittura diviso. Con questo tipo di formula la trattativa è destinata a morire, ma gli ottimi rapporti fra Cardinale e Boehly potrebbero riservarci delle sorprese nei prossimi giorni di calciomercato.