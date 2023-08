Calciomercato, colpo Lozano: giocherà in un club di Champions League

In Serie A sono diversi i club che si sono mossi per Lozano, alla fine giocherà in una squadra che disputa la Champions League.

Lontano dal Napoli, ma non dalla massima competizione Uefa per club e per di più da titolare indiscusso secondo quelle che sono le notizie che circolano in serata.

Il Napoli sta continuando a muoversi in avanti, perché non ci sono solo Gabri Veiga e Koopmeiners tra le idee azzurre, ma in avanti il Napoli starebbe cercando anche un sostituto di Lozano. Il Chucky dunque potrebbe salutare, con destinazione a sorpresa rivelata in serata.

Calciomercato, colpo Lozano: addio al Napoli, la destinazione

Destinazione svelata in serata, dalla versione in digitale del quotidiano, riportata online. Perché l’addio del Chucky Lozano è il tema caldo dell’estate del Napoli che, dopo aver vinto lo Scudetto nella stagione 2022/2023, va a caccia di nuovi innesti per difendere il tricolore.

Lozano, con la presenza di Politano e col Napoli a caccia di nuovi innesti in quel ruolo, pare non far parte più del progetto azzurro. In particolar modo per la sua situazione contrattuale.

Sullo sfondo, dopo l’interesse mostrato da alcuni dei top club italiani, sembra esserci la possibilità di vederlo giocare nel tridente offensivo del Siviglia, club che ha vinto l’ultima Europa League e che giocherà la Champions League da testa di serie di uno dei gironi.

Mercato Napoli, Lozano al Siviglia: la notizia dalla Spagna

Secondo quanto riferiscono dalla Spagna, precisamente da Estadio Deportivo, il Chucky Hirving Lozano potrebbe essere un nuovo giocatore del Siviglia, a stretto giro.

Se il Napoli dovesse riuscire a essere convinto dal Siviglia, attraverso quella che è la proposta economica avanzata dal club andaluso, allora De Laurentiis lascerà partire Lozano che, secondo quelle che sono le indiscrezioni, non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare i propri accordi contrattuali. Una situazione analoga l’ha vissuta Mario Rui, che ha poi rinnovato, al contrario di Zielinski – sempre più vicino all’Al-Ahli – e appunto Lozano.

Ultime Napoli, Lozano al Siviglia: le cifre dell’operazione

Le cifre dell’operazione che spingono Lozano al passaggio a titolo definitivo al Siviglia, sono di circa 20-25 milioni di euro. De Laurentiis ragiona in tal senso su quelle che sono le possibilità di vederlo altrove. Sullo sfondo, oltre al Siviglia, le proposte sono avanzate sia dalla Major League Soccer, che dall’Arabia Saudita. La possibilità per Lozano sarebbe quella di giocare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Manè, per un attacco da sogno e che farebbe invidia a diversi del top club d’Europa. Il Napoli, intanto, valuta l’acquisto di Bakayoko dal PSV, ex squadra proprio di Lozano.