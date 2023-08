Tchouameni in Serie A col prestito: c’è l’annuncio da Madrid

L’obiettivo di calciomercato si concretizza di fronte ai tanti centrocampisti che infoltiscono la rosa di Carlo Ancelotti.

Tra questi, infatti, la presenza ingombrante di Tchouameni che, sebbene l’anno scorso si sia accontentato di un ruolo da giovane sostituto e all’altezza di qualche minuto e non oltre, non vorrà vivere una stagione analoga, nonostante i “Galacticos” presenti in rosa.

Perché, secondo quanto riportato dall’estero, sarebbero finiti diversi club sullo “scontento” Tchouameni che potrebbe dire addio al Real Madrid e alla Liga, con un’opzione concreta in Serie A tra le sue ipotesi future. E grazie al prestito, le cose potrebbero concretizzarsi, appunto.

Calciomercato, Tchouameni in Serie A: l’ipotesi

Filtrano nuovi scenari sul futuro di Tchouameni, calciatore che rischia di finire in uscita dal Real Madrid, con l’opzione in Serie A che non è mancata.

Perché sono diversi i rumors che riguardano il centrocampista dei Blancos che, avendo visto l’arrivo di diversi innesti in mezzo al campo e considerando alcune presenze ingombranti, oltreché intoccabili, si starebbe interrogando sul proprio futuro.

In Italia, ma solo attraverso la possibilità del prestito, si sarebbe fatta avanti la Juventus. Il Real Madrid, dal canto proprio, avrebbe già preso una decisione, che è stata comunicata appunto allo stesso Tchouameni.

Mercato Juventus, colpo Tchouameni: solo in prestito, la notizia

Dalla Spagna, precisamente i colleghi di Marca, svelano quello che è il futuro di Tchouameni. Il centrocampista francese, ancora giovanissimo ma con tanta voglia di primeggiare, vuole diventare il titolare al Real, avendo la possibilità di giocarsi le sue chance da protagonista assoluto dell’undici di Carlo Ancelotti.

Se così non sarà, allora Tchouameni chiederà la cessione. Dal canto proprio il Real avrebbe già fatto sapere a Tchouameni e alle sue pretendenti, che il calciatore non si muove da Madrid. Ma conteranno le volontà del francese che, al momento, sono quelle di giocare. La Juventus resta attenta e in attesa di una possibile apertura sul prestito, sullo sfondo anche la presenza dei ricchi club inglesi.

Ultime su Tchouameni: il Real rifiuta le offerte, ma dall’Inghilterra fanno sul serio

C’è un club, dall’Inghilterra, che fa sul serio per Tchouameni. Il calciatore francese, infatti, potrebbe completare il centrocampo di Jurgen Klopp, con il Liverpool disposto a far follie per portarsi a casa il gioiello francese. Il valore di mercato è di 90 milioni di euro.