Calciomercato, è fatta: colpo Demiral, 18 milioni all’Atalanta; la destinazione

Il calciomercato vede un vero e proprio colpo di scena perché, a sorpresa, c’è l’annuncio su Merih Demiral.

Il difensore dell’Atalanta lascia la Dea e, dopo i diversi rumors che hanno riguardato una big della Serie A per averlo come nuovo difensore titolare, è arrivato l’annuncio a sorpresa sul suo futuro.

Colpo da ben 18 milioni e saluti all’Atalanta, club che lo aveva inserito nella difesa a tre di Gian Piero Gasperini, dopo il suo passato al Sassuolo e alla Juventus. La volontà di Demiral è contata nella realizzazione dell’affare che, in serata, è stato annunciato come cosa fatta, con la destinazione già decisa per il difensore turco.

Calciomercato, è fatta per Demiral: 18 milioni all’Atalanta

18 milioni all’Atalanta, Gian Piero Gasperini sorride perché adesso ci sarà modo di continuare ad investire o addirittura trattenere i suoi pezzi pregiati, per quello che è il futuro dell’Atalanta, in chiave europea.

Demiral dice addio e al suo posto arriveranno i nuovi innesti per la Conference League della quale, l’Atalanta, vuole essere protagonista.

L’addio è stato annunciato in serata, Demiral sarà un nuovo giocatore dell’Al-Ahli, club che sta brillando tra le ricche società arabe in questo calciomercato, coi colpi recenti annunciati e uno straordinario che riguarderà Neymar. Demiral va in Arabia Saudita per 18 milioni, salutando l’Atalanta e l’ipotesi che si era creata di giocare in Serie A, all’Inter e in Champions League.

Mercato Atalanta, Demiral se ne va in Arabia Saudita: giocherà accanto a un ex Serie A

Giocherà accanto a Roger Ibanez, Merih Demiral è un nuovo giocatore dell’Al-Ahli. In sostanza, in quello che ad oggi sembra uno dei club più attrezzati della Saudi Pro League, la società che sta pure prendendo Neymar che risulterebbe essere il colpo più importante della storia del calcio saudita, dopo quanto fatto con Cristiano Ronaldo nella passata stagione.

A riportare la notizia dell’approdo in Arabia e all’Al-Ahli è il collega ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che ha svelato cifre e dettagli dell’operazione Demiral.

Ultime Atalanta: chi sostituirà Demiral in difesa

È da capire chi sarà il nuovo difensore dell’Atalanta, adesso che Demiral ha detto addio alla Dea. I 18 milioni di euro potrebbero essere nuovamente investiti o, al contrario, Gian Piero Gasperini andrà ad adattare qualcuno dei suoi. Inoltre, tra i titolari per la difesa a tre, si potrebbero vedere Okoli con Scalvini e il capitano Rafael Toloi. Da non dimenticare anche la possibilità di vedere Kolasinac a tre, dietro, nel cosiddetto “braccetto”.