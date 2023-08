De Laurentiis, annuncio ufficiale su Osimhen: ecco dove giocherà nel 2024

C’è l’annuncio ufficiale, con colpo di scena, da parte di Aurelio De Laurentiis. Al centro dello stesso, la notizia su Victor Osimhen.

Il calciatore nigeriano è finito al centro degli ultimi rumors di calciomercato e Aurelio De Laurentiis, come aveva fatto precedentemente con Kim Min-Jae che poi è stato venduto al Bayern Monaco attraverso l’esercitazione della clausola rescissoria, ha rivelato senza troppi giri di parole dov’è che giocherà Osimhen.

Il centravanti nigeriano è l’oggetto del desiderio di mezza Europa e non solo perché, stando a quanto riportato dalle testate giornalistiche più autorevoli, ci sono le proposte irrinunciabili dall’Arabia Saudita, con il futuro del quale ha parlato in via del tutto ufficiale, il patron azzurro. De Laurentiis si è lasciato scappare, in un annuncio vero e proprio, dove giocherà Osimhen nel 2024.

Calciomercato Napoli, annuncio ufficiale di De Laurentiis su Osimhen

Il presidente del Napoli, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro, ha parlato del futuro di Victor Osimhen e delle voci che erano circolate di recente, sul suo addio ai partenopei.

Dopo quanto accaduto con Kim, il popolo napoletano teme di dover vedere altri addii. Da una parte ci sono quelli legati ai veterani Zielinski e Mario Rui, col primo sempre più verso l’uscita, con destinazione araba.

In Arabia Saudita, c’è chi ha proposto un’offerta folle per il centravanti nigeriano. Ma Aurelio De Laurentiis ha confermato la permanenza di Osimhen al Napoli che, salvo clamorosi colpi di scena, giocherà per il Napoli anche nel 2023/2024.

Mercato Napoli, futuro Osimhen: le parole di De Laurentiis

Le parole di Aurelio De Laurentiis, sulla permanenza di Victor Osimhen, sono state svelate ai microfoni di Sky Sport nel corso di questa serata. Ecco cos’ha detto il patron azzurro, dopo le voci di calciomercato sul nigeriano: “State sereni e tranquilli, con Osimhen c’è bilateralità nel contratto che abbiamo. C’è stata dal primo momento e si va d’amore e d’accordo. Osimhen resta, ha un contratto valido per altri due anni. E allora? Dove deve andare? I contratti si rispettano sempre, noi con lui e lui con noi”.

Ultime Napoli, la proposta folle dall’Arabia Saudita per Victor Osimhen

Stando a quelle che sono le ultime di calciomercato in casa Napoli, in ogni caso, la proposta per Victor Osimhen è al limite della follia. Perché, in Arabia Saudita, sarebbero disposti a completare l’operazione per circa 500 milioni tra i soldi che verrebbero versati nelle casse del Napoli, oltre a quelli legati all’ingaggio di Osimhen, più i soldi di commissione al suo procuratore.