Calciomercato: Verratti firma, trattativa lampo per la big

Marco Verratti è finito nell’occhio del ciclone in Ligue 1, dal momento che, in maniera totalmente inaspettata, non rientra nei piani del PSG e, di conseguenza, deve cercarsi una nuova sistemazione. Ed ovviamente un profilo del genere non può non destare tanti interessi, con una big pronta a chiudere.

E’ ancora tutto da scrivere quello che sarà del futuro di Marco Verratti. il centrocampista è stato coinvolto in questa autentica rivoluzione che sta mettendo in atto il Paris Saint Germain, che ha già salutato Lionel Messi e che potrebbe salutare a breve anche Neymar e Mbappè. Da tempo si parla dell’ex Pescara nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita, ma in tal senso arriva una vera e propria svolta. Una big, infatti, è pronta a chiudere per il centrocampista che ha delle doti tecniche e di palleggio davvero fuori dal comune. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nel dettaglio.

Calciomercato, altra big per l’ex Pescara

Come è normale che sia tenendo conto della mole di denaro che un affare del genere sarebbe capace di smuovere, i tempi per il passaggio di Verratti in Arabia Saudita non sono proprio strettissimi. Al momento, infatti, non si tratta di una vera e propria pista calda, fermo restando che l’interesse c’è ed è confermato da più parti.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Equipe“, però, non ci sarebbero solo i sauditi sulle sue tracce. Anche il Bayern Monaco, che si prepara a salutare Gravenberch e che vede anche Goretzka in uscita, ci sta pensando seriamente e sarebbe un colpo davvero di primo ordine. I bavaresi rappresenterebbero un passo importante nella sua carriera, dal momento che consentirebbe al ragazzo di restare in alto nel calcio che conta e di misurarsi con un altro dei top campionati a livello continentale.

Verratti al Bayern Monaco, la svolta

Allo stato attuale delle cose si tratta di una trattativa relativamente semplice da portare a compimento. L’interesse, infatti, è concreto e confermato, così come è difficile immaginare che si possa dire di no alla proposta di un club come il Bayern Monaco. In aggiunta a quanto detto fin qui, va detto che è nota anche la volontà del Paris Saint Germain di separarsi dal centrocampista della Nazionale azzurra.