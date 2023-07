De Laurentiis pronto alla beffa per 50 milioni: il colpo spiazza Giuntoli

Il Napoli trionfa in Serie A e, per il futuro, ha idee ben precise a prescindere da Giuntoli, per quello che è il proprio calciomercato.

Uno degli elementi principali per il futuro della Juventus e sul quale stava lavorando Cristiano Giuntoli per il domani dei bianconeri, diventa protagonista assoluto di quelle che sono le vicende di mercato che riguardano il club partenopeo.

Non si porrà freni di fronte alla grande occasione di calciomercato, considerando l’esigenza che ha De Laurentiis di piazzare un colpo di tale portata, spiazzando anche lo stesso Giuntoli che rischia di vedersi scippato uno di quei calciatori sul quale avrebbe puntato dal suo arrivo alla Juventus.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis beffa Giuntoli: la notizia

De Laurentiis tenta la beffa a Giuntoli, attraverso il gran colpo di calciomercato, col Napoli che torna forte e prepotente sul proprio obiettivo.

Mentre la Juventus ha bisogno di ricostruire, magari proprio attraverso il lavoro di Giuntoli, il Napoli ha dalla sua l’appeal da campione d’Italia, oltre alla possibilità per i diversi migliori calciatori del campionato di giocare in azzurro vivendosi un’esperienza da testa di serie nel girone che sarà in Champions League.

Tant’è che la Juventus ha visto già, in questo giugno appena concluso, alcuni dei suoi nomi in uscita, con possibile destinazione partenopea. Tra questi, anche il nome di Federico Chiesa, ma il Napoli è su un obiettivo della Juventus, di preciso, che rischia di beffare Giuntoli. Perché De Laurentiis è pronto a puntare tutto su Scalvini, gioiello dell’Atalanta che piace tanto all’ormai ex ds del Napoli. Il difensore degli orobici è il primo nome per sostituire Kim in difesa.

Mercato Napoli, Scalvini è la scelta del Napoli: le cifre dell’operazione

Tra la Juventus e Scalvini, obiettivo per il dopo Bonucci, si mette d’intralcio ora il Napoli, che entra a gamba tesa con Aurelio De Laurentiis, pronto a beffare Giuntoli.

Il patron del Napoli sceglierà in prima persona quello che sarà l’erede diretto di Kim Min-Jae e il club campione d’Italia vuole fare le cose in grande, tant’è che non baderà a spese. È chiaro che di fronte a cifre folli, rinuncerà al colpo, ma Scalvini ha stregato De Laurentiis tanto da sceglierlo al posto di Le Normand e altri nomi venuti fuori per la difesa.

Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Napoli farà un tentativo concreto per Scalvini, ma l’Atalanta dovrà ammorbidirsi: 50 milioni di euro, secondo le idee del Napoli, risultano troppi.

Ultime Napoli, Scalvini via dall’Atalanta: può scegliere gli azzurri

Scalvini arriverebbe al Napoli per diventarne il titolare, facendo quanto fatto da Bastoni, all’Inter, che si trasferì da giovanissimo dall’Atalanta all’Inter.

La possibilità è infatti quella di finire in un club così importante per diventarne poi un elemento imprescindibile, alla guida della difesa. E l’occasione di farlo sin da subito, giocando per il club campione d’Italia, affascinerebbe lo stesso Scalvini.